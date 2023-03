Proti pověrčivosti. Za postupem je poctivá robota, hlásil navrátilec Marcinko

„Růža (Martin Růžička) mě našel u prázdné brány a pak to byla dorážka, což byla práce celé přesilovkové řady. Byl jsem tam, kde jsem měl být a pak už to je jen o tom, zda trefím bránu,“ komentoval novopečený dvojnásobný otec.

Jaká ta série byla?

Náročná. Sparta nedala nic zadarmo, vše jsme si museli zasloužit, ale tak to v play off bývá. Rozhodla naše bojovnost. Měli jsme za sebou náročné předkolo proti Litvínovu a o to více jsme doufali, že zvládneme i toto kolo.

Vy jste ve druhém utkání chyběl, když jste byl u narození syna Leona. V dalších dvou jste odehrál jen jednu třetinu kvůli vyloučení a následnému disciplinárnímu trestu. Nebyla pro vás série poněkud bláznivá?

Bylo to tak. Byla to taková sinusoida, kdy jsem byl chvíli nejšťastnější člověk na světě, když jsme vyhráli druhý zápas v Praze, a pak jsem fauloval. Pro to není omluva, ale jsem rád, že jsem se vrátil a mohl teď nastoupit.

Čtvrtý zápas jste v šatně po vyloučení hodně těžce prožíval... Byl ten pátý, do něhož jste vůbec nemohl zasáhnout, pro vás ještě horší?

Byl, ale spíš bych to přesměroval na spoluhráče, jak ubránili mé pětiminutové vyloučení. Jak ty dva zápasy zvládli. Jim bych vzdal hold, než abych mluvil o tom, jak jsem se cítil. Mrzí mě to a věřím, že se mi to už nestane.

Jak vůbec zpětně hodnotíte zákrok na Warga, po němž vás rozhodčí za sekání vyloučili na pět minut a do konce utkání?

Bylo to v rámci emocí. Mrzelo mě to. Záměr ublížit v tom nebyl, obzvlášť ne v té části těla, jak to vyhodnotili. Z videa to nebylo nejzřetelnější, ale pravidla jsou jasná – pokud hokejka směřuje někam od kolena výše, tak se to takto posuzuje. Stejně to vyhodnotila i komise. Někdy jste před brankou, přetlačujete se se soupeřem a stalo se. Musím se snažit to odčinit v dalších zápase.

Útočník Třince Tomáš Marcinko (65) zvyšuje gólem v přesilové hře, na který mu nezištně přihrál kapitán Martin Růžička (27). Vpravo gratulant Andrej Nestrašil (94)

Neměl jste z šestého střetnutí obavy, když Třinec před tím tři zápasy vyhrál bez vás?

Dostal jsem podobné zprávy od kamarádů. Člověk, jak je trochu pověrčivý, si řekne, co když to tak je... Ale byl jsem vděčný za jakoukoliv roli v zápase. Moc mě mrzelo, co se stalo v tom čtvrtém, jak jsem tým oslabil. Jsem však jen jeden z hráčů, jsem jen součást naší mozaiky.

Sparta byla v předešlých zápasech hodně aktivní, ale v tom šestém jste ji k ničemu nepustili. Bylo to tak?

Dá se to tak říct. My především chtěli mít silnou obranu. Věděli jsme, že na šance přijde čas a když je dostaneme, je velká pravděpodobnost, že je proměníme, protože si věříme. A to se i stalo. Ale pramenilo to z toho, že jsme hráli poctivě u nás v pásmu, jednoduše jsme dávali puky do střední třetiny a příležitosti přišly.

Do série se Spartou jste nešli jako favorité, byť obhajujete titul. Byla to pro vás výhodnější pozice, abyste ukázali, že v sobě stále máte sílu?

My si věříme, aspoň hovořím za sebe. Nic se neděje z nějaké náhody, z nějakého štěstí, na to vůbec nevěřím. Buď ty správné věci uděláte, nebo chybujete. Je za tím poctivá robota, disciplína.

Sparťanský útočník Jakub Krejčík (36) u puku mezi dvěma třineckými forvardy Erikem Hrňou (vpravo) a Tomášem Marcinkem (vlevo)

Jak důležité pro Třinec je, že se ve vyřazovací soutěže vždy tak zvedne brankář Ondřej Kacetl?

Káca svou výkonnost potvrzuje i během sezony. Teď to je možná trochu viditelnější. Máme v něm velkou oporu stejně jako v Mazim (Marek Mazanec). Vždy se na ně můžeme spolehnout.

Je to i tím, že výborně bráníte?

Snažíme se hrát z obrany, víme, že to by měla být cesta k výhrám. Když děláme vzadu vše na sto procent, šance vpředu přijdou. K tomu jsou důležité přesilovky. Na tom chceme stavět.

Teď vás čekají Pardubice.

Silný tým. Nebude to o nic lehčí, než proti Spartě. Jdeme se na ně poctivě připravit.