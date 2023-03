Neomdleli, mají velkou výhodu. Třinec se ujal role favorita, Sparta musí

Kapitán Slezanů, který nyní v pátém čtvrtfinále vstřelil vítězný gól, před novináře tentokrát nezamířil, další hráči se vyjadřovali s odstupem.

Třinec - Sparta Online reportáž z 6. čtvrtfinále extraligy

V tu chvíli si uvědomíte, jak je některá spojení a věty lehčí pronášet po bitvě než v jejím průběhu.

Mluví se opatrně, o dlouhé vyrovnané partii, o přípravě na další tuhý souboj. Nikdo se nechce stavět do role hlavních adeptů na postup, pokud tedy někoho z přímých aktérů taková pozice vůbec zajímá.

Třinecký útočník Martin Růžička se přetlačuje u modré čáry s útočníkem Sparty Miroslavem Formanem v pátém čtvrtfinálovém zápase.

„Kdo hokej trošku sleduje, musel vědět, že to bude těsné. A teď se to potvrzuje,“ říká obránce Jakub Jeřábek.

Jeho Třinec ale fakticky disponuje obrovskou výhodou, přesně jak loni zaznělo od Růžičky ex post. Navíc má nabito před vlastními fanoušky.

Díky obětavému výkonu, jaký se často nevidí.

„Anebo možná naší nešikovností, že si nenajdeme prostor pro tu střelu, která by šla na bránu a ne do prvních hráčů,“ pronesl sparťan David Tomášek.

Sedmatřicet zblokovaných střel hovoří jasně. Hráči v poli posbírali ještě o pět zásahů více než tolik opěvovaný brankář Ondřej Kacetl. A ten se vážně zapotil, předvedl nadstandardní výkon.

„To je opravdu trefné pojmenování,“ přitakával kouč Slezanů Zdeněk Moták, aby vzápětí dodal: „Jde o vizitku celého mužstva.“

„Je super, jak Káca chytá. Soustředí se sám na sebe, je ve svojí bublině a my se mu snažíme pomáhat, jak jen dovedeme,“ přidal Jeřábek.

V defenzivě se to povedlo, jak okomentoval bek Pražanů Michal Kempný, soupeř „žral puky“.

Zejména ve druhé třetině, kdy v krátkém sledu přežil čtyři domácí přesilovky. Tvrdou práci odváděl i útočník Marko Daňo. Nejlepší střelec základní části uzavíral skóre trefou do prázdné brány, předtím ale zářil hlavně na oslabeních: „Snažil jsem se být mužstvu přínosem i jinak.“

Třinečtí hokejisté Martin Růžička a Marko Daňo se radují z gólu do prázdné branky ve čtvrtfinále se Spartou.

Ofenzivně už to celkově bylo o dost horší, Třinečtí překonávali útočnou modrou čáru jen zřídka: „Tím jsme moc nepomohli, měli bychom se více nutit do pohybu, protože jsme byli takoví statičtí,“ mínil forvard Daniel Kurovský, který postrčením do prázdné branky zvyšoval na 2:0.

Dveře od ztichlé kabiny dominantní Sparty se na několik minut zavřely. Přesto nikdo moc neslavil ani na druhé straně.

Jednak není hotovo: „Trochu si to užijeme, zahrajeme si nějakou písničku, ale pak se soustředíme na šesté utkání,“ říkal Moták.

Jednak asi ani nebyly síly. Speciální formace na oslabení vydýchávaly těžké minuty, brankář Kacetl si bral láhev, ale také potřeboval nejprve nabrat kyslík, než se napil.

Třinečtí Daniel Kurovský a Miloš Roman hasí závar před brankou Ondřeje Kacetla, který vytváří Michal Řepík a David Kaše ze Sparty kolem ležícího Lukáše Kaňáka.

„Toho jsem si ani pořádně nevšiml, sám jsem měl co dělat se sebou,“ pousmál se trochu hořce Jeřábek. „Ne, když se polovinu třetiny brání, síly ubývají, ostatní kluci pak nejsou moc v tempu a hra je strašně rozházená. Oni ale hráli fantasticky, donutili nás k faulům a ve druhé části nám sebrali spoustu sil.“

„Čekal jsem, že někdo na ledě každou chvíli omdlí,“ popisoval vteřiny hrané na krev Kurovský.

Před šestým pokračováním si Oceláři věří, ač se silným tvrzením vyhýbají. No, z pověrčivosti to zřejmě nebude, jinak by se netěšili na návrat potrestaného Tomáše Marcinka, který v sérii absentoval pouze u vítězných duelů.

„Kluci si z něj dělali srandu, ale zejména teď nám chyběl. Je to klíčový hráč.“ podotýká Kurovský. „Zlatý hokejista i člověk, strašně ho mrzelo, že nemůže hrát,“ doplnil Moták, který už ví, jak se slovenským útočníkem dále naloží, když má v elitní lajně skvěle hrajícího Daniela Voženílka.

Nic však logicky neprozradí. Akorát ještě párkrát vyzdvihne soudržnost týmu, jehož hráči by si při oslabení na ledě „nechali urvat nohu nebo hlavu“ a stručně zadrmolí: „Tahle série má opravdu grády!“

Třinecký brankář Ondřej Kacetl likviduje skvělým zákrokem gólovou příležitost útočníka Sparty Vladimíra Sobotky.

Podle sparťanského odhodlání je mít ještě bude...

„Nezamává to s námi,“ ví jistě Kempný.

„Hrajeme opravdu velmi dobře, jen tam musíme nějaké góly dorvat... Ještě můžeme přidat a přidáme, protože sil máme víc, sil máme dost,“ slibuje zase Tomášek.

Uvidí se v úterý, šesté čtvrtfinálové klání začíná v 17 hodin.

Pražanům bude vzdorovat i zaplněná Werk Arena. Určitě v ní budou i červenobíle odění fanoušci, kteří v neděli obsadili jeden sektor a do tichého večera hlaholili: „Dneska jsme tu na-po-sleed, na-po-sleed, na-po-sleeed!“