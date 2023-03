Konečný 13 sekund před koncem pátého zápasu za stavu 3:0 pro Třinec tvrdě narazil Kaňáka po odehrání puku na hrazení za brankou Ocelářů. Zákrok dvacetiletého útočníka, který se v play off dostal do hry teprve ve druhém utkání, hosty rozčílil. Před pomstou Marka Daňa unikl na trestnou lavici. Od rozhodčích dostal trest na pět minut a do konce zápasu.

Sparta prohrává s obhájcem titulu 2:3 na zápasy a v úterý na třineckém ledě bude odvracet konec sezony.