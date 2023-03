Oceláři jsou jediný krok od semifinále. A Spartu hostí doma

„Série bude ještě náročná, ale věřím, že ji zvládneme,“ prohlásil třinecký útočník Marko Daňo, který byl s 29 góly nejlepším střelcem základní části.

V play off se trefil až v neděli, po osmi duelech, v nichž neskóroval. Zvyšoval na konečných 3:0 střelou do prázdné branky, když sparťané hráli bez gólmana.

„Kdo dá gól, je jedno. Důležité je mít dobře nastavenou hlavu a to Marko má,“ řekl Zdeněk Moták, trenér Ocelářů.

Odmítl, že by Daňo měl ve vyřazovací části soutěže jiné úkoly a kvůli tomu se tolik neprosazoval v koncovce. „V sezoně prokázal, že je rozený střelec, všechno dělá naplno. A zda dá gól do prázdné brány, anebo krásným blafákem, není vůbec podstatné.“

Pomáhá mužstvu ale i jinak, třeba při bránění. Proti Spartě měl dva bloky, přičemž nejvíce – šest – si jich připsal Roman. Po čtyřech pak Marinčin, Adámek a Nestrašil. „Je to play off. Když se vám nedaří dávat góly, musíte blokovat střely, vyhrávat souboje a věřit, že to střelecké trápení zlomíte,“ uvedl Daňo.

Do třinecké sestavy se vrátí útočník Marcinko, jenž minule chyběl kvůli trestu za sekání. Jenže... Bez něj Třinečtí Spartu třikrát porazili. Poprvé, když byl u porodu syna. Podruhé po vyloučení do konce zápasu, kdy odehrál jen 15 minut, a potřetí, když stál kvůli trestu.

„Tomáš je zlatý hráč i člověk,“ upozornil Zdeněk Moták. „Vyloučení ho nesmírně mrzelo. To se stává. Říkal, že to byl jeho nejhorší zápas kariéry. Poté, co dostal trest, chodil po šatně a jen čekal, jak to dopadne.“