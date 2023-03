Takový gól jsem dal naposledy v sedmnácti, usmíval se po parádě Hudáček

Tak se mimo jiné v NHL trefil i Marek Malík. Měl jste nějaký vzor?

No jasně. Na YouTube jsem se díval, když ještě nehráli mladí typu Trevora Zegrase a spol. Jednou jsem to udělal, ale následující roky mi to nevycházelo, takže jsem od toho upustil.

A co to, že jste tu střelu oživil v tak důležitém utkání jako v úterý?

Ani nevím, jaký byl výsledek (Třinečtí v 51. minutě vedli 3:1 – pozn. red.), ale napadlo mě to a udělal jsem to tak, jak jsem si přál. Věděl jsem, že mě gólman bude číst, že budu zkoušet bekhend, ale zvolil jsem jinou variantu.

Tipsport extraliga @telhcz Nádherná branka Libora Hudáčka zvedla všechny fanoušky ve WERK Areně a přiblížila Třinec k postupu do semifinále! Je tohle gól roku? #SPATRI #TELH https://t.co/CtPNf4lwbU oblíbit odpovědět

Přesto, nebyl to velký risk?

Nejspíš ne. Kdybych nedal, tak jsme pořád vedli. Měl ale lapačku dost nízko a mi pomohlo, že puk šel nahoru pod tyčku.

Byli jste ve třetí třetině už v euforii, když jste zvýšili na 3:0?

Jasně. Každá branka je úžasná a dodá týmu skvělý pocit.

V tu chvíli jste už byli hodně blízko k postupu...

Sparta ale hrála dobře, stejně jako my. Ale víte, jak to je. Padne jeden dva odražené góly a už to mohlo být drama. Naštěstí se tak nestalo.

Souhlasíte, že Sparta byla mírným favoritem?

Nevím, zda se to tak dá úplně říct, ale skončila lépe v základní části. My jsme si na ni ale věřili a věděli jsme, co máme očekávat. Ukázali jsme charakter.