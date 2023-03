KOMENTÁŘ: Konec Sparty? Vyškolený favorit. Chybou byl už Patera

Oceláři na domácím ledě pádili za čtvrtým vítězstvím ve čtvrtfinálové sérii a jen málo momentů naznačovalo, že Sparta má dost možná papírově nejzvučnější soupisku ze všech účastníků extraligového play off. Pardubice odpustí.

Proti obhájcům titulu ze Slezska vám mohlo občas připadat, že přijel nezkušený kádr smolařů bez špetky schopnosti improvizace. Třinečtí sparťany vyškolili. Dali jim za vyučenou, bolestně jim ukázali, jak se hraje hokej ve vyřazovací části. Obětavě, chytře, takticky.

Proto si semifinále zahrají Vítkovice s Hradcem a Pardubice s Třincem (začíná se v neděli na ledě Dynama).

Litvínovský Nicolas Hlava třineckou hru po vypadnutí v předkole označil za „buz**antskou“, ale kdo postoupil mezi elitní čtyřku? Kdo útočí na čtvrtý titul v řadě?

Když se na sparťanskou sezonu podíváte zpětně, první klíčové chyby udělalo klubové vedení už v létě. Nevyšlo riskantní a drahé angažování Dominika Simona, který kromě psychické pohody musel pracovat i na fyzické kondici, trápila ho zranění a k poslednímu zápasu nastoupil v polovině prosince.

Hrubě se nevyplatila sázka na Pavla Pateru v roli hlavního kouče. Než jeho nástupce Miloslav Hořava napravil, co se zpackalo, základní část skončila.

Sparta neměla příliš šancí, aby se z předposledního místa vyškrábala výš než na třetí příčku. A zatímco na první Pardubice ve čtvrtfinále vyšla slabší Olomouc, kde série skončila hned po čtyřech utkáních, a na Vítkovice šla bez zářné formy brněnská Kometa, která sázela hlavně na vynikajícího brankáře Dominika Furcha, Spartě se do cesty připletl nejnepříjemnější možný soupeř.

Právem jste mohli pochybovat, jestli třinecký kouč Zdeněk Moták úspěšně naváže na práci Václava Varadi. Základní část tomu příliš nenapovídala. Tenhle tým je ale pořád složený z vítězů a náramných hráčů. Navíc s fenomenálním Ondřejem Kacetlem mezi tyčemi.

Přesto zřejmě Sparta měla postoupit. Jakub Kovář v bráně. Kempný, Krejčík, Moravčík nebo Němeček v obraně. Řepík, Sobotka, Horák, Kaše, Tomášek či Erik Thorell v útoku. Na extraligu luxusní jména. Prozkoušená Evropou, ne-li NHL. Většina z nich kandidáti do reprezentace. Síla na papíře tak ohromná, že se víc než kdy jindy hodila tradiční každoroční provolání: „Kdy jindy by Sparta měla slavit titul, když ne letos?“

„Porazil nás play off tým. Tým, který jsme my neměli,“ shrnul příčinu konce otevřeně bek Kempný. Ne, ani v roce 2023 to sparťanům nevyjde.