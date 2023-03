Zeď nářků, co se zjeví zjara. Rarita, která se opakuje, soudí hokejoví experti

„Je to adept na titul. Vyhlašují to, mají stoleté výročí, jdou si za tím,“ všímá si dvaatřicetiletý Kacetl. „Mají perfektní hráče a obrovskou sílu. My budeme s pokorou rubat a makat jako tým.“

S Kacetlem a odhodlanými spolubojovníky před ním není vyloučené, že po Spartě zaskočí i druhého nejvážnějšího uchazeče o extraligový trůn. Oceláři dál pomýšlí na ojedinělé čtvrté zlato v řadě.

Chytá jarní mízu i puky

Je až neuvěřitelné, jakou proměnou nenápadný blonďák prochází s příchodem play off. Zírají i uznávané brankářské kapacity.

„Neumím to vysvětlit. Je to výjimečné. Rarita,“ říká Zdeněk Orct – gólman s nejvíce odchytanými extraligovými duely, jenž nyní dbá o maskované nástupce v Litvínově i reprezentaci.

„I mě překvapuje. V základní části je to brankář, který umí vychytat zápas, ale který dělá i chyby,“ poví zase Roman Málek – další někdejší domácí stálice a trenér gólmanů ve Slavii, který pracuje i jako televizní expert.

Málek drží rekord v počtu vychytaných nul v extraligovém play off. Zvládl jich 13. Třinecká opora už překonala světové šampiony Čechmánka s Lašákem a ztrácí jen dvě čistá konta na Málka, jenž odhaduje: „S takovými výkony je rekord reálný. Už v semifinálové sérii se to může stát.“

Kacetl si proti Spartě připsal jednu nulu a pyšní se úchvatnými statistikami. Při pěti letošních startech v play off kryl 95,9 procent střel, gólový průměr činí 1,37. „Výkony opakuje, takže to není náhoda,“ připomene Orct. Jen považte:

Kacetl, play off 2022: 13 startů. 93,8 procent. 1,47 gólový průměr.

Kacetl, play off 2021: 16 startů. 95,5 procent. 1,11 gólový průměr.

Ani on neumí vysvětlit, proč po 30. narozeninách chytá jarní mízu i puky. „Snažím se pořád stejně,“ krčí rameny. „V play off vám kluci pomůžou ještě víc než v základní části. Skáčou po hlavách a obdivuju je, co vše s jejich papírovou výstrojí pochytají. Bez nich bych to nezvládl.“

Třinecký brankář Ondřej Kacetl inkasuje druhý gól ve Spartě.

Kacetl v nedávném článku pro projekt Bez frází přibližoval, jak významnou roli poslední dobou sehrává v jeho kariéře souhra okolností. Před třemi lety odmítl Innsbruck i Jágrovu nabídku z Kladna, které zrovna opouštělo extraligu. Paličatá představa o práci v nejvyšší soutěži ho zavedla do prvoligového Přerova, kde se ocitl jako přebytečný borec z Brna.

Uvažoval, zda se jeho profikariéra nechýlí k závěru, když se ozval Třinec. Při obhajobě titulu mu vypadla brankářská záloha a vedení si vzpomnělo na přerovského odpadlíka, který zrovna proti Ocelářům slušně zachytal v letní přípravě.

„Překvapilo, že dostal šanci“

V třineckém dresu ale hned neexceloval. Předloni při startu play off dostal šanci, protože plánovaná jednička Štěpánek chytila covid. Dál už Kacetlův příběh znáte.

Dva tituly. Bezvadné výkony. Pokaždé mu jen těsně unikla cena Václava Paciny pro nejlepšího hráče play off.

A v aktuálním ročníku se scénář opakuje. Kacetl neplatil ani pro nového třineckého trenéra Motáka za jednoznačnou volbu číslo jedna. Větší porci duelů zvládl kolega Mazanec, který odchytal i úspěšné předkolo s Litvínovem.

Potom se ale podílel na nepovedeném vstupu do série se Spartou, kde chyboval u jednoho z gólů. „Při něm šel ale rozehrávat za bránu a podle mě mu bek Smith nezakřičel. Hrál to přes forhend, z čehož pramenila chyba,“ hodnotí Málek. „Z ničeho jiného bych ho ani nevinil a moc jsem nechápal, proč ho Zdena Moták vyndal.“

Od té chvíle patří brankoviště Kacetlovi. „Poprvé neměl co ztratit. Podruhé už věděl, že na to má. A potřetí je připravený,“ glosuje Orct. „Navíc Třinec hraje podstatně zodpovědněji než v základní části.“

Zcela nepodléhejte dojmu, že za Kacetlovým rozkvětem stojí pouze obětavost spoluhráčů, jeho odolnost v rozhodujících týdnech sezony nebo prostá klika. „Moc se mi líbil, jak se pohyboval. Nechytal jen na brankové čáře nebo jen v půli brankoviště jako spousta dalších gólmanů. Jakmile šla přihrávka výš, držel si špičkami vrchol brankoviště. Byl aktivní, dobře bruslil,“ postřehl Málek.

V NHL se to oproti minulosti hemží českými gólmany, ale nabízí se odvážná myšlenka, zda Kacetlovo rozpoložení třeba nevyužít i při mistrovství světa. Je zkušený. Neurazí se, když nechytá. A z fleku umí zazářit. Orct se jen usměje: „No, možnost existuje vždycky.“

Jen pro upřesnění, Orct coby jeden z reprezentačních koučů gólmany nevybírá, ale stará se o ně. Ale to už je detail a starost budoucnosti. Teď Kacetl odeslal vzkaz do Pardubic, kde strávil nezanedbatelnou část kariéry: Zeď stojí. A je připravená rozesmutnit další hokejové nájezdníky.