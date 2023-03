Druhá třetina na Spartě? Nejnáročnější v kariéře, tvrdí Kacetl a vyhlíží Dynamo

Kacetl předvedl nejen skvělé zákroky, ale připsal si i první playoffový bod za nahrávku u branky Libora Hudáčka. Chybí mu už jen gól.

„To je náhoda, asi jsem puk jen vyrazil. Nula, asistence jsou jedno. Důležité jsou bodíky, co sbíráme,“ míní jasně Kacetl.

V počtu zápasů s nulou ve vyřazovací části extraligy jsou před Kacetlem už jen Roman Málek s třinácti a Petr Bříza s dvanácti čistými konty.

„Teď je to jedno. Hlavně ať vyhráváme, to se počítá. Jak na tom jsem, to se možná podívám až po sezoně,“ říká Kacetl.

„Je to výborný gólman. Vždyť má dva tituly z minulých let,“ upozorňuje sparťanský útočník Michal Řepík. „Věřil si a tým mu hodně pomáhal, v tom měl práci jednodušší. Hráli pospolu před brankou, zahušťovali prostor, blokovali spoustu střel. My jsme se tam nemohli dostat.“

Trenér Sparty Miloslav Hořava uvedl, že do série s Třincem šli s vědomím, že jsou ofenzivnější mužstvo. Jen ze své domény nedokázali udělat silnou stránku i v play off.

„Měli jsme více ze hry i střel, ale nenašli jsme cestu ke gólům. I kvůli skvělému výkonu brankáře,“ podotýká Hořava. „Ale i Kuba Kovář chytal výborně, držel nás v sérii. Jeho výkony byly skvělé,“ připomíná.

Pokud má Kacetl vypíchnout silné stránky Ocelářů, hovoří o organizaci hry a výborné obraně: „Kluci zápasy dozadu zvládli fantasticky.“

Hned však dodává, že Sparta byla nesmírně těžký soupeř, adept na titul. „Hrála výborně, často nás přehrávala. Měli jsme i štěstí. Kluci věděli, kdy mají zjednodušit hru, vyhodit puk. A pomohli jsme si přesilovkami,“ má jasno.

Oceláři dali v početní převaze šest gólů, zatímco Sparta jen tři. Poměr vyloučení byl 20:13 pro Třinec, který zapsal i tři pětiminutové tresty. Právě v těchto momentech se Kacetl zapotil nejvíce.

„V šestém zápase už to bylo dobré, ale předtím na Spartě jsem si ve druhé třetině říkal, že v sauně bývá zima, protože ty čtyři přesilovky za sebou, co měli, to jsem myslel, že polknu dušičku. Naštěstí jsme puky povyhazovali, zablokovali. Ta druhá třetina byla asi nejnáročnější v mé kariéře,“ prohlásí.

Přiznává, že na fyzické náročností zápasů se podílí i tíže výstroje.

„Jste rádi, že z branky na chvíli vyjedete. Kdybyste stáli na místě, horký vzduch vás zabije. Potřebujete jezdit, dýchat, trochu rozkouskovat hru. Dá se to zvládnout. Musí,“ přidal.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl sbírá kotouč do lapačky.

V základní části nikterak nezářil. Naskočil do šestnácti duelů, vyhrál jen čtyři z nich. Jen o kousek přesáhl úspěšnost zákroků nad 90 procent, na tři zápasy si odskočil do druholigového Frýdku-Místku.

Až v play off ho opět potkala fenomenální forma.

„Nevím, čím to je,“ krčí rameny. „Snažím se chytat pořád stejně. V play off vám ale kluci pomůžou ještě víc než v základní části. Do střel skáčou po hlavách, chytají puk všude možně. Obdivuju je, co všechno s tou svou papírovou výstrojí pochytají. Nezvládl bych ty zápasy bez nich a oni beze mě. To je týmová hra. I štěstí při mě stojí, když je potřeba,“ přiznává.

Po úspěšných zákrocích často zvedne hlavu směrem ke stropu arény. Jako by někomu v nebi děkoval. „No... Říkám, že tam bylo štěstíčko, drží to. Taky vydýchávám a snažím se držet svůj režim a mód,“ uvádí.

Předkolo s Litvínovem odchytal Marek Mazanec. Kacetl naskočil až proti Spartě. Nepřekvapilo ho to?

„Je pravda, že vítězství jsem letos moc neměl. Ani zápasů tolik nebylo. Člověk musí být nachystaný jít do brány kdykoliv. Věděli jsme, že Sparta je těžký soupeř, že se může stát cokoliv. Ale kluci mi pomohli a jdeme dál,“ připomene postup.

Třinečtí v semifinále narazí na ještě většího aspiranta na mistrovský titul – vítěze základní části Pardubice. Sérii na čtyři výhry startuje na ledě Dynama 2. a 3. dubna od 17.00 a 18.00. Oceláři doma nastoupí 6. a 7. dubna.

„Pardubičtí vyhlašují, že chtějí titul, mají i nějaké výročí. Jdou si za tím. Mají obrovskou sílu. My budeme s pokorou rubat, makat jako tým a věřím, že ty zápasy zvládneme,“ říká odhodlaně Kacetl.