Hokej se změnil v jatka. Píše o nich i Wikipedie, extraliga se styděla

Jen co se ve zlínském kamrlíku pro rozhodčí potkal Roman Polák s kolegy, hned měli jasno: „Pánové, dnes to může být náročné. Spíš než o výsledek půjde o to, aby si všichni před play off udělali trochu ramena.“ Brutalita a posedlost ale zaskočila zkušeného arbitra. A vlastně i celý český hokej.