ONLINE: Druhá semifinále extraligy startují, Třinec bojuje s Boleslaví

Blíže postupu do finále jsou momentálně oba favorité. Výsledkově vyrovnanější bylo střetnutí v Praze. Sparta si sice připsala výhru 2:1, ale o jednoznačnou záležitost nešlo. Navíc českobudějovický Jakub Valský neproměnil v polovině zápasu za vyrovnaného stavu trestné střílení.

Mladá Boleslav zatím nedokázala najít recept na Ondřeje Kacetla, který stejně jako v loňském play off chytá takřka perfektně. Oceláři zvítězili 3:0 a žádnou komplikaci nepřipustili.

V utkání ale pořádně plály emoce. Hostující kapitán Martin Ševc vyfasoval trest do konce zápasu, což nesl s pořádnou nelibostí. „Jsme v Třinci a je to zase stejný. Jen si to natoč. Jsme v Třinci a je to to samý. Už to začíná, zase jako minulý rok,“ pronesl naštvaně směrem ke kameramanovi České televize.

Po dnešních duelech budou mít hokejisté dva dny volno. Třetí zápasy přijdou na řadu ve čtvrtek, v pátek pak už může být jasno o prvních postupujících.