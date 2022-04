Řepík se dočkal. Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Hrajeme dobře, říká

Po vstřelené brance na vás byla vidět velká úleva...

Byl jsem rád, šancí jsem měl spoustu. Nekoukám na to, kolik gólů bych měl dát, ale spíš chci pomoct týmu. Když už šance mám, tak ať je i proměním. Mám radost, že už tam něco spadlo.

Fakt, že jste se nemohl dlouho prosadit, ani tým nějak negativně neovlivnilo. Spartě se daří, vyhrává, je to výhoda širokého kádru?

Je to tak, máme čtyři vyrovnané pětky, kdokoli může dát góla a zatím se to daří, což je pro tým ohromně důležité. Doufám, že se nezasekneme a pojedeme takto dál.

Konečné skóre sice ukazuje výsledek 5:1, ale utkání to ve srovnání s nedělí nebylo moc odlišné, co? Stále vyrovnaná bitva...

Jo, nebylo to vůbec jednoduché, obzvlášť jakmile jsme ve třetí třetině dostali na 2:1. Vyvinuli dobrý tlak, ale naštěstí jsme vzápětí dali dva góly a zápas kontrolovali. Přidali jsme ještě pátou branku, oni se nechali vylučovat a už to bylo v naší režii.

V čem jsou Budějovice jiné ve srovnání s Libercem, který jste vyřadili ve čtvrtfinále?

Hrají trošku jinak. Liberec hrál více přímočaře, oni čekají víc na brejk a sjíždějí si dolů pro puky. Museli jsme se jejich stylu trošku přizpůsobit, ale na druhou stranu se chceme soustředit sami na sebe, hrát náš hokej a vnutit jim naši hru. To se nám zatím daří.

Co se dá očekávat v Budějovicích?

Bude to náročné, oni jedou domů a budou asi o něco agresivnější než tady, budou nám chtít vnutit jejich styl hokeje a fanoušci je poženou. Na to se musíme připravit.

Překvapil vás Motor něčím v dosavadním průběhu série?

Nevím, jestli nás v něčem překvapili, probírali jsme si je na videu. Hrají dobře v útočném pásmu, agresivně. Hodně napadají a několikrát nás zamkli ve třetině. Pár chyb jsme udělali, musíme se na ně podívat, rozebrat si je a odstranit.

Jak hodnotíte i výkon do defenzivy, obzvlášť Pavelka s Poláškem hrají ve velké pohodě...

Od gólmana, přes beky, až po útočníky zatím hrajeme dobře a hrajeme jako tým. To je v play off důležité. Je jedno, kdo dá branku, musíme se obětovat pro tým, aby nám to fungovalo a abychom něčeho docílili. Zatím se to daří. Beci hrají dobře, gólmani chytají výborně a útočníci se zatím trefují, když je to potřeba.