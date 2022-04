Zpátky do akce? Burger znovu trénuje, v baráži může naskočit za Kladno

Je mu čtyřiačtyřicet, hráčskou kariéru ukončil před pěti lety. Nyní je ale ve hře reálná možnost, že by Jiří Burger znovu naskočil do ostrého zápasu. Kladenský asistent trenéra nastoupí do nadcházejících přípravných utkání, která Rytíři odehrají na Slovensku, a poté by měl být k dispozici i v baráži.