Daňo po tvrdém zákroku od Ševce: Nešťastný faul, určitě mě nechtěl zabít

Daňo přežil atak Ševce a pomohl hokejovým Ocelářům Třinec k nedělní výhře nad Mladou Boleslav 3:0. Druhé utkání v třinecké hale se hraje dnes od 17.00.

„Byl to nešťastný faul. Určitě mě nechtěl brutálně zabít. Věřím, že tam šel s čistým úmyslem hrát tělo, bohužel jsem podklouzl. Nešťastná náhoda,“ popisoval Daňo střet se Ševcem, který je pověstný extrémně tvrdou hrou.

Byl jste pořádně otřesený. Jak jste zákrok soupeře viděl?

Snažil jsem se pokrýt puk před hráčem, který mě napadal zezadu. Trošku mi podklouzla noha, pokoušel jsem se udržet balanc, klekl jsem si na jedno koleno a puk byl pode mnou. Asi ho viděl a chtěl hrát tělo. Ale byl jsem v takové pozici, jak bych to řekl, byl jsem v ní trošku zranitelný,“ popsal Marko Daňo svůj střet s Martinem Ševcem. Naštěstí to dopadlo dobře.

Z ledu jste se zvedal těžce, ale záhy jste se zapojil do hry. Takže jste v pořádku?

Trefil mě přes hlavu do ramena. Přebolelo to. Trošku jsme byl otřesený. Postál jsem chvíli, ale na přesilovku jsem šel. Naštěstí je vše v pořádku a věřím, že tomu tak bude i do dalších zápasů.

Věděl jste vůbec o Ševcovi ve vaší blízkosti?

Vůbec ne. Viděl jsem, nebo spíš cítil, hráče za sebou. Pak jsem viděl dva přede mnou na modré. Puk se mi zamotal pod nohy, chtěl jsem si ho pokopnout, zvednout se z ledu, ale netušil jsem, že přijde náraz. Dostal jsem do hlavy, byl jsem otřesený. Nedá se nic dělat.

Ševce sudí vyloučili na pět minut a do konce zápasu. Chyběl Mladé Boleslavi hodně?

Ano. Je to jejich kapitán, klíčový hráč vzadu, jeho absence byla citelná. Celkem dobře jsme to zvládli a využili.

Jaké to utkání bylo celkově?

Podobné jako s Vítkovicemi. Boleslav má ale ještě trošku větší kvalitu, je ještě nejpříjemnější. Také bylo vidět, že má více sil než Vítky, protože měla čas na oddech. V první třetině jsme měli využít šance. Druhá a třetí třetina už byla výborná. A opět byl skvělý Káca (brankář Daňo). Když budeme takto hrát i dál, můžeme pomýšlet na výhru.

Stejně jako s Vítkovicemi jste dlouho čekali na první gól. Máte dostatek trpělivosti?

Vypadá to, že zatím ano. A věřím, že budeme trpěliví i dál. Také však doufám, že budeme góly dávat dřív, ať se nám hraje lehčeji. Ale umíme hrát i za bezbrankového stavu. Věřím, že budeme nadále hrát zodpovědně dozadu a proměňovat šance.

Videorozhodčí vám osobně neuznal gól kvůli vysoké holi. Byla?

Viděl jsem jen puk, který letěl na branku. Zkusil jsem ho tečovat, bylo to těsné. Videorozhodčí rozhodl, že byla vysoká hokejka, tak to musíme akceptovat. Příště se snad štěstí přikloní na naši stranu.