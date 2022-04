Za mě gól. Ale jistý si nejsem, říká třinecký Svačina. Boleslav cítí křivdu

Hokejoví Oceláři Třinec tak v pondělním semifinálovém duelu extraligy porazili ve své hale Mladou Boleslav 1:0 na nájezdy a v sérii vedou 2:0 na zápasy.

Svačinův rozhodující nájezd vzbudil hodně emocí. Mladoboleslavští se cítili ukřivděni, byli přesvědčeni, že se třinecký útočník oproti pravidlům s pukem vracel, že nejel přímo dopředu.

„Na videu jsme ten nájezd neviděl, a ani se k němu nebudu vracet. Nerad se na sebe koukám v televizi,“ prohlásil Svačina.

Takže?

„Za mě gólman vybruslil. Nájezdy jezdím celkem pomalu, takže jsem stihl zareagovat. Nechci spekulovat, jestli jsem udělal pohyb dozadu, nebo ne. Od toho jsou jiní. Ale vyhýbal jsme se jeho hokejce a to svou jsem udělal pohyb dozadu. Když jedu s pukem, také s ním míchám dopředu dozadu. Za mě gól. Ale jistý si nejsem. To bych kecal,“ popsal situaci Vladimír Svačina.

„Rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní. Regule říkají, že se nesmí kotouč vrátit zpátky, že musí jít ve směru dopředu, a to se nám nepozdávalo. Tím se ale nic nemění,“ prohlásil mladoboleslavský trenér Radim Rulík.

„Vláďa to udělal velmi dobře, vstřelil branku, rozhodčí ji uznal a to nám dalo vítězství,“ konstatoval třinecký kouč Václav Varaďa.

Krošelj svým vyjetím před branku Svačinu nezaskočil. „Ne že bych to přímo čekal, ale když nájezd jedu, mám hlavu nahoře a koukám na brankáře, co dělá, jak stojí, takže když vyjel, věděl jsem, co budu muset udělat. Všiml jsme si toho včas,“ řekl Svačina.

Mladoboleslavské prohra mrzela o to více, že jim Třinečtí nedali čtyři třetiny gól. „A asi se nestává často, že by Třinečtí doma tak dlouho nedali branku,“ řekl Radim Rulík. „Odehráli jsme výborný zápas, podali jsme nesmírně obětavý výkon. Hlavně jsme ubránili přesilovky soupeře, které má skvělé. I díky tomu jsme se celý zápas drželi ve hře.“

Václav Varaďa podotkl, že to byl od prvních minut boj. „Oba brankáři chytali skvěle. Pro nás super vítězství před pokračováním sérii. Očekáváme ještě tuhou bitvu,“ uvedl Varaďa.

Bitva o finále pokračuje v Mladé Boleslavi ve čtvrtek a pátek.