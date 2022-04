Vzpomínka na křivdu. Ševc si rýpl do sudích: Jsme v Třinci a je to zase stejné

O co přesně šlo? Slovenský útočník vnikl do útočného pásma v hodně nehokejové pozici. Po přejetí modré čáry ztratil rovnováhu, směrem k brance soupeře pokračoval v pokleku.

Ztratil kontrolu nad pukem, který měl mezi nohama. Snažil se zorientovat a nesledoval hru kolem sebe. Ševc se ve snaze o splnění svých defenzivních povinností postavil Daňovi do cesty.

Zkrátka nechtěl nechat hráče soupeře kolem sebe jen projet. Nevystrčil loket, ale hlavu soupeře i tak zasáhl. Nezdálo se však, že by se za jeho konáním skrýval špatný úmysl.

„Zákrok jsem měl před sebou. Viděl jsem Ševce, jak byl zatnutý a neprojevil se směrem dopředu. Možná to mohl ovlivnit tím, že by zastavil a vyhnul se kontaktu,“ okomentoval sporný moment domácí trenér Václav Varaďa.

Třinecký hráč zůstal po nepříjemném střetu ležet na ledě a na střídačku se vracel hodně otřesený. Boleslavský kapitán mezitím usedl na trestnou lavici. Rozhodčí Daniel Pražák a Matěj Sýkora se radili, jaký verdikt zvolit.

Play off 2022 příloha iDNES.cz

Nakonec došli k závěru, že čtyřicetiletý zadák využil zranitelné pozice protivníka a sáhli po trestu na pět minut a do konce utkání. Značně rozladěný Ševc tak předčasně opustil ledovou plochu a na cestě do kabin dal průchod svým emocím.

„Jsme v Třinci a je to zase stejný. Jen si to natoč. Jsme v Třinci a je to to samý. Už to začíná, zase jako minulý rok,“ pronesl naštvaně směrem ke kameramanovi České televize.

Narážel tím na rozhodující sedmé utkání loňské semifinálové série mezi oběma týmy, v němž sudí Oldřich Hejduk a Pavel Hodek svými výroky Bruslaře poškodili.

Vše vyústilo faulem na ujíždějícího Marise Bičevskise a neodpískaným trestným střílením. Frustraci Bruslařů ještě umocnil fakt, že o několik okamžiků poté padla vítězná trefa Martina Růžičky.

„Bohužel, jednalo se o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání,“ přiznal o den později předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler.

Hejduk, po němž se během rozhovoru u střídaček sápal značně rozladěný boleslavský kouč Pavel Patera, obdržel nejvyšší možnou pokutu a také pozastavení činnosti pro další duely.

Ale zpět do současnosti. I sám Varaďa v pozápasovém rozhovoru uznal, že Ševcovo vyloučení bylo přísné: „Rozhodčí ohodnotili zákrok pěti minutami. Měli jsme přesilovku, která nebyla a nejspíš ani správně neměla být využita.“

Ke kontroverzní situaci se vrátil i Daňo: „Věřím, že tam šel s čistým úmyslem hrát tělo a nechtěl mě nějak brutálně zabít. Naštěstí mě to trefilo přes hlavu do ramena. Přebolelo to, naštěstí je vše v pořádku.“

Ve zbytku utkání se svými spoluhráči potvrdil mírnou herní převahu. Oceláři po trefách Michala Kovařčíka, Davida Musila a Miloše Romana zvítězili 3:0, Ondřej Kacetl vychytal čtvrtou nulu v sezoně.

Pokračování série je na programu v pondělí od 17 hodin. O tom, zda do zápasu zasáhne i kapitán Středočechů, rozhodne disciplinární komise.