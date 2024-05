Končí po čtyřech letech. Vary jsem si zamiloval, říká volejbalista Keemink

„Karlovy Vary jsem si zamiloval a lidi v klubu na mě byli milí od prvního dne až do samotného konce,“ vzpomíná nahrávač nizozemské reprezentace.

Angažmá v Karlovarsku pro vás bylo zatím nejdelším v kariéře. Co vám přineslo?

Období, které jsem ve Varech strávil, patří k nejlepším v mém životě. Volejbalově jsem se tu dál zlepšoval jako nahrávač a získal jsem i cenné zkušenosti s vítězstvím v soutěžích.

Wessel Keemink * Věk: 30 let

* Výška: 198 centimetrů

* Váha: 83 kilogramů

* Smečařský dosah: 336 cm

* Blokařský dosah: 326 centimetrů

* Vzdělání: Master of Science

* Volejbalové začátky: Rijnmond volleyball, od 11 let

* Předchozí týmy: Budvanska Rivijera Budva (Černá Hora), Modena Volley (Itálie), Lindemans Aalst (Belgie)

* Úspěchy: Český mistr, mistr Černé Hory, Italian Supercoppa, nizozemský mistr v plážovém volejbalu

* Reprezentace: 3x EC a 1x WC Úspěchy s Karlovarskem * 2 extraligové tituly (2021 a 2022)

* 2 tituly v českém Superpoháru

* 3x finále Českého poháru

* bronz v extralize 2022/23

* 3 sezony v Lize mistrů

* 2x čtvrtfinále Poháru CEV

Jak těžké bylo v Karlových Varech loučení s kamarády?

Abych byl upřímný, zase tak tvrdé to nebylo. Už na začátku sezony jsem se totiž rozhodl, že tohle bude pravděpodobně moje poslední sezona v Česku. Setrvání v jednom týmu čtyři roky, to je opravdu dlouhá doba, i když jsem tu zažil skvělé časy. Loučení bylo smutné, ale v tu chvíli už jsem byl mentálně nastavený na to, že to přijde.

Kdybyste měl uvést jeden okamžik, který vám tady utkvěl, co by to bylo?

Moment, který se mi vryl do paměti ze všech nejvíc, to bylo páté finále, ve kterém jsme získali druhý titul. Hráli jsme pět vyčerpávajících setů a na konci jsme se radovali z vítězství, to bylo skoro jako z filmu.

Jaký pro vás byl život v Česku?

Příjemný. Karlovy Vary jsem si zamiloval a lidi v klubu na mě byli milí od prvního dne až do samotného konce. Tímto bych chtěl poděkovat všem fanouškům a vůbec lidem okolo karlovarského klubu. Všichni mi zpříjemnili ty čtyři roky a zasloužili se o to, že jsem tu rád zůstal tak dlouho.

A naučil jste se naši řeč?

Ne, to rozhodně ne (smích). Zjistil jsem, jak je čeština komplikovaný jazyk, pro mě strašně těžký. Naučil jsem se jen trochu slovíček a jednoduchých vět.

Odvezl jste svým příbuzným a přátelům nějaké české speciality?

Náš domácí nám dal různé dárky, když jsme se s ním loučili. Jinak za mnou členové rodiny jezdili každý rok užít si Karlovy Vary, takže než bych jim něco vozil, zval jsem je, aby krásy Čech poznávali sami.

Wessel Keemink v dresu nizozemské reprezentace.

Kam teď budou směřovat vaše volejbalové kroky?

Ještě nedokážu říct, kam se budu stěhovat, zatím probíhají jednání se spoustou klubů z různých soutěží. Jisté je, že po čtyřech krásných letech nezůstanu v Česku, chci ve svém životě poznat zase něco nového.

A jaký je obecně váš cíl pro nadcházející období v profesionálním sportu?

V krátkodobém horizontu je mojí ambicí podávat kvalitní výkony v Lize národů a hrát co nejlépe v olympijské kvalifikaci, která bude hodně náročná. A pro další sezonu je to podobně, chci hrát pořád dobře za národní tým. Celkově si ale užívám volejbalový život. Na světě není moc lidí, kteří mají štěstí, že se živí sportem, a ještě díky němu poznávají spoustu nových zemí a mají tolik zážitků. Vnímám to jako požehnání, že takovým způsobem můžu žít už tak dlouho.