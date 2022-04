Ševc dodatečný trest nedostal, může nastoupit do druhého semifinále

Hokejisté Mladé Boleslavi mohou do dnešního druhého zápasu semifinále play off extraligy proti Třinci nastoupit v sestavě i s kapitánem Martinem Ševcem. Disciplinární komise soutěže se rozhodla dále netrestat zkušeného beka Středočechů, který nedohrál nedělní utkání poté, co byl vyloučen na pět minut a do konce utkání za faul na slovenského útočníka Marka Daňa ve 26. minutě.