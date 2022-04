ONLINE: Začíná semifinále. Sparta hostí Budějovice, večer v akci Třinec

Sparta si mezi nejlepší osmičkou poradila s Libercem (4:1). Poslední krok udělala v druhém nejdelším utkání historie české nejvyšší soutěže, které po 103 minutách a 28 sekundách rozhodl obránce Tomáš Pavelka.

Pražané sice v základní části nestačili na Jihočechy hned třikrát ze čtyř případů, ale velkou váhu dosavadním výsledkům nepřičítají. „Nevracel bych se k tomu. V sezoně jsme hráli v různém rozpoložení, měli jsme výsledkovou krizi a zraněné hráče,“ uvedl kouč Josef Jandač.

Pro něj a několik dalších aktérů bude série velice prestižní záležitostí. Na opačné straně barikády v minulosti rovněž působili Roman Horák, Zdeněk Doležal a z tábora soupeře Lukáš Pech, Jan Piskáček či asistent trenéra Patrik Martinec.

České Budějovice ve čtvrtfinále možná až překvapivě hladce vyřadily Pardubice (4:1). V jejich prospěch rozhodly výkony brankáře Dominika Hrachoviny a příspěvky veteránů Pecha, Milana Gulaše, Jiřího Novotného a Michala Vondrky.

Favoritem semifinále je Sparta, ale soupeř se veze na vlně euforie, na kterou dlouho čekal. „Věřím, že naši fanoušci a všichni co nás podporují, si to budou užívat. Je to nádhera. Pro mě je to svátek,“ řekl trenér Jaroslav Modrý.

Zajímavou podívanou slibuje i druhá série. Oceláři a Bruslaři se ve stejné fázi play off potkali i v minulém ročníku. Třinec se i přes roli jasného favorita pořádně natrápil, houževnatou Boleslav zlomil až v sedmém utkání.

Letos vstoupili svěřenci Václava Varadi do vyřazovací části jednoznačným postupem přes Vítkovice (4:0). „Ale bylo to strašně těžké. Všechny zápasy byly vyrovnané, rozhodovaly detaily,“ uvedl Ondřej Kacetl.

Jedenatřicetiletý brankář inkasoval ve čtvrtfinále jen třikrát. Právě jeho souboj s Gašperem Krošeljem, který výrazně přispěl k vyřazení vítěze základní části z Hradce Králové (4:1), by měl patřit k hlavním příběhům série.

Středočeši dosáhli na dosud největší překvapení play off díky pracovitosti, dobrému pohybu a psychické odolnosti. Vedle slovinského gólmana se mohli opřít především o produktivního Miloše Kelemena (7+3).