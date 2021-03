ONLINE: Pravé play off! Boleslav zahajuje čtvrtfinále doma s Pardubicemi

Ml. Boleslav - Pardubice, od 17:00

Esportoví hráči Boleslavi a Dynama si to nedávno rozdali u konzolí v semifinále virtuální hokejové ligy a teď se proti sobě o kolo dříve staví i reální borci.



Mladá Boleslav skončila po základní části třetí, opírala se o góly útočníka Davida Šťastného, řízného obránce na černou práci Šidlíka a vyváženou brankářskou dvojici Růžička - Krošelj. Navrch si do play off přenáší jednu nezanedbatelnou výhodu. Její východočeský soupeř ve Ško-Energo aréně už přes pět let nevyhrál.



Situace Pardubic by teď ovšem měla být odlišná než v letech útrap a tápání v ligovém suterénu. Kouč Král vsadil na spolehlivého Kloučka v brankovišti, jenž v předkole zneškodnil karlovarské střelce, fungují přesilovky a začínají perlit i zkušení hráči včetně tolikrát zmiňovaného Andreje Kosticyna.

Bělorus o sebe zprvu dával vědět spíš disciplinárními tresty za zákroky za hranicí pravidel, teď už se začíná projevovat kumšt, kvůli němuž ho klubový majitel Petr Dědek chtěl.

Liberec - Hradec Kr., od 19:00

Když se MF DNES dotazovala extraligových hokejistů, kterého brankáře by postavili do sedmého finále, padala nejčastěji dvě jména - liberecký nováček Petr Kváča a zkušený gólman Hradce Marek Mazanec.



Kváča hypnotizuje útočníky a ve své první plné sezoně v pozici extraligové jedničky udivuje skvělými čísly. Mazanec zase táhne východočeský klub, v předkole pustil Litvínovu jen dvě branky a dokazuje, že s důležitostí zápasů stoupá i jeho výkon.

Liberec staví své výkony na prvních dvou velmi silných formacích v čele s Radanem Lencem, hraje však bez zraněného kapitána Ladislava Šmída působícího nyní v roli hráčského poradce. Hradec bojuje kolektivně, spoléhá na dobrý defenzivní výkon a rychlé protiútoky. Vzájemná bilance v sezoně hovoří díky třem vítězstvím pro Bílé Tygry. Potvrdí ji?