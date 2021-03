Z Liberce bez výhry. Nevyvíjí se to dobře, tuší hradecký kouč Růžička

Na domácí led tak sérii přenesou za stavu 0:2 na zápasy, v Hradci se bude hrát v pondělí a v úterý a Mountfield musí alespoň jednou vyhrát, aby série na čtyři výhry pokračovala i po těchto dvou utkáních.

„Není to ani tak o nich, ale o nás, jak dokážeme plnit to, co chceme hrát. Musíme do dalších dvou zápasů jít s čistou hlavou,“ uvedl útočník Marek Zachar, který v Hradci hostuje do konce sezony právě z Liberce. Sám tak dobře může posoudit, proč se Hradci v Liberci dlouhodobě nedaří a nezlomil to ani nyní. „V Liberci je pro každého těžké vyhrát,“ míní Zachar.

Hradečtí se museli po prvním zápase doslova drbat za ušima při pomyšlení, o jakou šanci přišli. V polovině zápasu totiž vedli 3:0 a hru měli do té doby jasně pod kontrolou, jenomže ani to jim na výhru nestačilo. Liberec totiž nejprve ve 34. minutě snížil a ve třetí části hry dvěma góly poslal zápas do prodloužení. Vyrovnávací na 3:3 přitom vstřelil v poslední minutě základní hrací doby.

„Polovinu zápasu jsme hráli velice dobře a dostali jsme se do vedení 3:0. Myslím si, že nás nahlodal první inkasovaný gól, přestali jsme hrát, Liberec nás začal přehrávat, my jsme jen odhazovali puky a přestali hrát svoji hru,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Vladimír Růžička, „bohužel ve třetí třetině to pokračovalo a dostali jsme dva góly, v prodloužení jsme měli dvě tři tutové šance, které jsme nedali.“

„Přestali jsme jezdit, Liberec na nás trošku zatlačil a my jsme se z toho nedokázali dostat,“ konstatoval útočník Jakub Orsava, který v polovině zápasu zvýšil vedení Hradce na 3:0, ale o chvíli později při jeho vyloučení Liberec gólem v přesilovce zahájil obrat. Přitom se tak stát nemuselo, Hradec i z tohoto tlaku dokázal vyrážet k nebezpečným protiútokům.

„Zápas se lámal za stavu 3:1, kdy jsme jeli čtyřikrát sami na branku, ale gól nedali,“ poznamenal trenér Růžička. Orsava ztrátu dobře rozehraného duelu těžko přijímal: „Takový je hokej, takové je play off. Samozřejmě, že nás to mrzí. Musíme hrát celých šedesát minut jako v první polovině.“

Páteční druhé utkání série v Liberci bylo prvním, v němž Hradec v letošním play off nevstřelil gól jako první. Tentokrát šel do vedení soupeř hned na začátku druhé části hry a v jejím závěru přidal druhou branku.

Zaslouženě, protože Hradci to tentokrát dopředu nešlo, za první dvě třetiny vyprodukoval pouze 11 střel na domácího Kváču. „První třetina byla z naší strany ještě jakžtakž, ale od druhé třetiny to od nás dobré nebylo, dostali jsme dva góly a nepodařilo se nám gólem dostat zpátky do zápasu,“ postěžoval si kouč Růžička, „série se nevyvíjí dobře, ale musíme se z toho poučit.“