Liberecký kouč Augusta v euforii po obratu: Nikdo se nesložil, střídačka žila

„Půlku zápasu jsme se trošku rozkoukávali a zjišťovali, co je to play off, taky jsme udělali pár naivních faulů. Od třetího gólu soupeře jsme ale začali vyhrávat souboje, tlačili jsme se do brány, hodně stříleli a hráči byli odměnění prvním vítězstvím,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

V úvodní části poslal hosty do vedení Kelly Klíma a ve druhé se Hradečtí trefami Růžičky a Orsavy utrhli do tříbrankového vedení. Vzhledem k jejich pověstně kvalitní defenzivě by v tu chvíli jen málokdo čekal, že se Liberec ještě zmůže na obrat.

Zleva brankář Hradce Králové Marek Mazanec a Jaroslav Vlach z Liberce.

Prvního gólu se Bílí Tygři dočkali až ve 34. minutě, kdy se šikovnou tečí trefil Gríger. Od té doby Liberec vytrvale útočil a ve třetí třetině se mu podařilo vyrovnat. Na 3:3 dával 72 vteřin před koncem normální hrací doby při hře bez brankáře Musil. Neuvěřitelný obrat dokonal v 17. minutě prodloužení po samostatné akci Birner.



„Za stavu 0:3 v hale ani jinde asi nebylo moc lidí, kteří nám věřili, ale hráči stále věřili, střídačka žila a šli jsme si za tím,“ těšilo kouče Augustu.

Vydřená úvodní výhra může Liberec psychicky zvednout. „Je cenné, že jsme za stavu 0:3 nesložili zbraně a dokázali jsme to týmově otočit. Věřím, že nás to nakopne a v podobném duchu půjdeme dál,“ řekl autor první liberecké branky Dávid Gríger.



„Horší začátek bych přičítal naší přemíře snahy, taky jsme delší dobu nehráli a potřebovali jsme se dostat do zápasového rytmu. Od půlky zápasu jsme to už ale zase začali být my.“

Autora třetího hradeckého gólu Jakuba Orsavu hodně mrzel nešťastně ztracený úvodní zápas v Liberci.



„Vedení jsme si měli pohlídat, ale od půlky zápasu jsme se na hráče Liberce jen koukali. Prodloužení už bylo vyrovnané, ale štěstí se přiklonilo k domácím. Povedlo se jim utkání otočit, ale nutno říct, že s vydatným přispěním našeho týmu,“ litoval Orsava.



„Mrzí mě to, ale máme další zápasy na nápravu. Musíme však hrát celých šedesát minut, nejen půlku utkání.“

Za stavu 1:0 na zápasy pro Liberec pokračuje čtvrtfinálová série v pátek od 17 hodin opět pod Ještědem.