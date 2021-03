Hradec už musí zabrat. Určitě něco vymyslíme, slibuje bek Nedomlel

„Sedneme si, koukneme, co jsme udělali dobře a co špatně, poučíme se z toho a určitě něco vymyslíme. Hraje se na čtyři výhry, a nic tak ještě není ztraceno,“ řekl hradecký obránce Richard Nedomlel před pondělním zápasem, prvním ze dvou, které se odehrají v Hradci (začátek v 17 hodin). Druhý v Hradci a čtvrtý v sérii se hraje už v úterý(19 hodin).



Co se dá vymyslet na soupeře, který vás po většinu prvních dvou zápasů přehrával?

Musíme se odpíchnout od výborné defenzivní hry a rychlých protiútoků. Máme rychlé útočníky, musíme toho využívat.

Hradec - Liberec Pondělí 17.00 online

Ještě něco?

Zlepšit hru před jejich brankářem Petrem Kváčou a pak také v našem obranném pásmu.

Zatímco v prvním zápase v Liberci jste odehráli výborně jeho první polovinu, po které jste vedli, ve druhém už to bylo horší a začátek se vám zdaleka tak nepovedl. Proč?

Protože jsme nedělali to, co jsme si řekli. Byl z toho špatný vstup do zápasu, nezlepšili jsme se ani ve druhé, a Liberec si proto vedení a pak i vítězství zasloužil. Začal hrát hned od začátku, doslova na nás vlétl a bylo to znát.

Možná by to bylo jiné, kdyby se vám podařilo k výhře dotáhnout první zápas, v němž jste v jeho polovině vedli 3:0. Jak těžké bylo za necelý den na to zapomenout?

Řekli jsme si, že to zkusíme, že to je hokej, v němž my jsme byli lepší první půlku zápasu a oni zase druhou. Myslím si, že se to snad i podařilo, hodili jsme to za hlavu a šli jsme do zápasu s čistou hlavou, ale bohužel jsme opět prohráli.

Zápasu ale soupeř vládl. Nejenže jste mu nedali gól, ale měli jste v zápase i méně střel, Liberec byl mnohem aktivnější. Jak tohle napravit?

I když si myslím, že potřebná bojovnost nám nechyběla, musíme odvádět lepší práci. Dostávat puky na Petra Kváču a být kolem něj trochu hbitější. Práci před bránou musíme zlepšit jak u nich, tak u nás. Marek Mazanec sice chytá výborně a první střelu chytí, my mu ale musíme pomoct v tom, aby se soupeř nedostával k dorážkám.

Hlavně druhé utkání bylo v některých chvílích hodně vyhecované a v samotném závěru se strhla i poměrně velká bitka. Odpovídá to normálu, nebo v tom je něco víc?

Je to play off, takové roztržky a rozmíšky tam vždycky budou.

Co vy, který má pověst neohroženého bojovníka?

Do zápasu nejdu s tím, že se porvu, když to ale přijde, nemám s tím problém. Musíme při tom ale také myslet na to, že se hraje na čtyři vítězné zápasy, a nemůžeme úplně bláznit.

V Liberci by vám ale třeba právě takový zásah do vývoje druhého zápasu pomohl, třeba by se povedlo soupeře rozhodit. Brali jste něco takového v potaz?

Je pravda, že jsme o tom přemýšleli a bavili jsme se o tom.

Proč na něco takového nakonec nedošlo?

Říkali jsme si, že radši půjdeme dát alespoň ten jeden, který by nám pomohl vývoj otočit tímhle způsobem. Bohužel to ale nevyšlo.