ONLINE: Liberec hostí ve druhém čtvrtfinále Hradec. Dostane se do trháku?

Mají za sebou velký obrat z 0:3 na 4:3 a teď musí potvrdit pohodu ve druhém domácím utkání. Hokejisté Liberce znovu hostí ve čtvrtfinále play off Hradec Králové a budou se chtít dostat před venkovními odvetami do trháku. Povede se jim to? Nebo budou Východočeši tentokrát koncentrovanější a stav série vyrovnají? Sledujte duel online.