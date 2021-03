Pardubický gólman Klouček pod palbou: Lepší než v bráně jen stát

„Nepovedlo se nám navázat na výkony z Karlových Varů, začali jsme hrát až v poslední třetině, a to už nestačilo,“ litoval Milan Klouček. „Ale přesvědčili jsme se, že se jim můžeme vyrovnat.“



Od začátku byla vaše brána pod obrovskou palbou. Bylo hodně těžké tomu čelit?

Věděl jsem, že Boleslav bude hodně střílet. Pro mě je to takhle lepší, než kdybych v bráně jen stál. I minule měla Boleslav proti nám padesát střel.



Čemu připisujete, že na vás soupeř vytvořil takový tlak?

Byly tam naše chyby. Pramenily z jejich dobrého napadání. Měli jsme být díky účasti v předkole rozehranější, ale první a druhá třetina od nás nebyly to, co jsme si v play off představovali.



Soupeři nebyly ve druhé třetině uznány dva góly během pár vteřin. Nenapadlo vás, že by to mohl být zlom?

Asi ano, něco takového jsem si říkal. Ten první neuznaný gól, to jsem věděl hned, že nebude platit. Ten padl po odpískání. Při tom druhém jsem si naopak myslel, že platit bude. Zdálo se mi, že puk tečoval některý z našich obránců (branka nebyla uznána, protože Pavel Kousal skóroval nohou).

Máte recept, co ve druhém utkání série zlepšit?

Dělali jsme moc faulů a hra v oslabení bere síly, což je hlavně v play off znát. Musíme zůstat co nejvíce v pěti, aby se všichni hráči mohli dostat do tempa, nejen ti ze speciálních formací.