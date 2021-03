Neuznané góly? Nevadí, pořád jsme věřili, radoval se boleslavský Kotala

Mladá Boleslav i díky tomu porazila Pardubice 2:0 a v sérii se ujala vedení. „Je to dobrý vstup do play off, protože první bod je velmi důležitý. Hráli jsme hodně zodpovědně a vyhráli prakticky na jeden gól,“ uvedl Jakub Kotala.



„Ale zítra se hraje znovu, tohle byl jen první krok,“ dodal.



Od začátku jste soupeře zasypali spoustou střel. To byl váš plán?

Plán byl vstoupit do toho aktivně, byli jsme hodně na puku a z toho vyplynul ten vysoký počet střel.



Ve druhé třetině vám během několika vteřin nebyly uznány dva góly. To muselo být hodně nepříjemné.

Nijak nás to nezlomilo, nechtěli jsme se v tom rýpat. Viděli jsme, že jsme lepší, takže jsme věřili, že dáme další branky. Makali jsme až do konce a zaslouženě se to přiklonilo na naši stranu.

Zdálo se, že Pardubice velmi těsně hlídají vaši formaci, hlavně Šťastného. Jak se proti takové obraně hrálo?

Nevím, jestli si dávali víc pozor na první nebo druhou lajnu, to už je play off a každý si dává pozor na každého. Nemyslím si, že by nás nějak zvlášť hlídali.



Jaký je to pro vás osobně skok? Z první ligy mezi důležité hráče extraligového čtvrtfinále.

Jsem za to rád, že jsem se tady usadil, že mi trenér věří a dává mi šanci v prvním útoku. Je to super, hlavně vedle Davida Šťastného se můžu něco přiučit.