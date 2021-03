Bezpodmínečně musíme dvakrát vyhrát, burcuje pardubický útočník Zohorna

„Naším úkolem je se nyní naplno nachystat na domácí odvety,“ vyhlásil v rozhovoru pro klubový web útočník Dynama Tomáš Zohorna. První z nich je na programu v pondělí od 19 hodin, druhá začíná v úterý zítra o dvě hodiny dříve, tedy v 17.00. „Oba zápasy musíme bezpodmínečně zvládnout,“ dodal Zohorna.



Pokud k tomu má dojít, musí však Dynamo změnit úplně všechno, až na výkon brankáře Milana Kloučka. Elitní Zohornův útok pak potřebuje zabrat především v přesilovkách, ve čtvrtfinále jich dosud odmítl hned deset.

„Přesilovkové góly v prvních dvou zápasech rozhodovaly a budou rozhodovat i v celém zbytku série,“ varoval Zohorna. Boleslav si nachystala čtyři v patnácti početních výhodách.

Pardubice - Boleslav pondělí 19.00 online

„Hrála je lépe než my. Musíme se v tom zlepšit, ve druhém zápase jsme ke všemu neproměnili hned dvojnásobnou převahu,“ ohlížel se Zohorna za pátečním střetnutím. To bylo ze strany pardubických hokejistů o poznání nepovedenější než první. Zatímco ve čtvrtek Dynamo prohrálo „jen“ 0:2, o den později už na světelné tabuli svítilo ostudných 0:5...



„Kdybychom využili tu zmíněnou přesilovku pět na tři, mohlo to být hned o něčem jiném. Navíc jsme hráli hodně v rozích kluziště, kde nám soupeř bral puky,“ přemítal Zohorna. „Potřebujeme se během utkání daleko více dostávat před branku, tam se rozhoduje,“ dodal.

Právě Zohorna by teď měl být jedním z těch lídrů, kteří předstoupí před pardubickou kabinu a zavelí k obratu. Přesně proto do Pardubic přišel. Na ledě se snaží, provokuje soupeře tak, jak se v play off sluší a patří, v posledních čtyřech zápasech ovšem bodově nepromluvil. Stejně tak Anthony Camara i Robert Kousal.

„Před branku se tlačíme, ale asi je potřeba mít hráče ještě víc na masce. Šance máme, ale neproměňujeme je, a když už ano, tak je tam nějaká vysoká hůl (viz neuznaný gól Camary ve druhém zápase série). Musíme si na to pořádně sednout, připravit se na domácí zápasy a oba je zvládnout. Pak bude série zase otevřená,“ nabádal svěřence hlavní trenér Dynama Richard Král.



Východočeši zatím ovšem absolutně netuší, co se soupeřem. Pokud budou v nastoleném trendu pokračovat, nemají na vytoužený postup do semifinále sebemenší nárok. Co je potřeba? Ještě víc přidat na emocích a rozhodit hráče Boleslavi? Promíchat sestavou? „Nevím, uvidíme,“ procedil jen Richard Král po druhém zápase před novináři.

Může alespoň počítat s navrátilci do sestavy Radoslavem Tyborem a Denisem Kusým, kteří dlouhou dobu chyběli kvůli zranění. Oba už v pátek byli na ledě. „Naskočit do rozjetého play off je těžké, ale nemyslím si, že bych odehrál špatný zápas. Musíme Boleslavi dát nějaký hnusný gól, pak to tam začne padat,“ velel Kusý.