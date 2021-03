Kometa a Olomouc na obrat nejspíš nemají. A co Pardubice s Hradcem?

Sparta - Olomouc

Olomouc v předkole šokovala Plzeň, kterou vyřadila 3:0 na zápasy, a všichni byli zvědaví, jestli nepřekvapí i Spartu. První dva duely v Praze ukázaly, že favorit je jasný. Rudí přesvědčili, že se na nepříjemného soupeře, s nímž měli v základní části vyrovnanou bilanci 2:2 na zápasy, připravili skvěle. Výsledky jsou těsné, ale nezpochybnitelné.

„Kvalita kádru je u Sparty veliká a i když nejsou hokeje moc záživné, tak si uhraje, co má,“ říká bývalý gólman a dnes kouč Zdeněk Orct.

Co by se muselo stát, aby si to Pražané zkomplikovali? „Já jsem přesvědčený, že si to nezkomplikujou.“

Tak jinak: co může udělat Olomouc jinak, aby soupeře zaskočila? „Má výborného gólmana, takže by to musela umlátit na těsné výsledky. Nedostat první gól a zabetonovat to. Jenže takhle uhrajete dva zápasy, ale ne čtyři,“ reaguje Orct.

Čekalo se, že Třinec bude favorit, ale že to bude až takový rozdíl, to tedy ne. Výsledky 5:0 a 7:2 jsou až moc jednoznačné. Může se Kometa vůbec chytit? „Karty jsou v téhle sérii jasně rozdané,“ tvrdí Orct s odkazem na vyrovnanost kádru Třince.

„A tím vůbec nechci shazovat kvalitu Brna. Jenže Kometa hraje v podstatě na jednu pětku plus přesilovky. Když jsem koukal na zápasy předkola, tak bylo vidět, že toho mají někteří hráči docela dost. Myslím, že se únava projevuje, zatímco Třinec je odpočinutý.“

Moc optimismu Kometě nedodávají ani výsledky ze základní části, kde všechny čtyři vzájemné duely opanovali Slezané. Ne, ve čtvrtfinále nemohou brněnští fanoušci očekávat podobný obrat jako proti Vítkovicím. V této sérii se těžko hledají racionální argumenty, proč by Kometa měla postoupit.

Mladá Boleslav - Pardubice

Pro řadu hokejových expertů byly Pardubice černým koněm play off, David Moravec se nebál dokonce prohlásit, že disponují takovou kvalitou, že mohou dosáhnout klidně na titul. Po prvních zápasech v Boleslavi to tak ovšem nevypadá.

„Jedna věc je kvalita kádru a druhá, jestli to předvedete na ledě. I my v Litvínově jsme měli často mančaft se jmény, ale na ledě s prominutím h... Jména to nehrajou, hraje to tým,“ reaguje Orct.

Přesto není radno Pardubice odepisovat, na to je příliš brzy. Objektivně je však potřeba konstatovat, že Boleslav hraje perfektně a může se opřít o výkony brankáře Růžičky. Situaci má ve svých rukou.

Ostatně: co to udělá s psychikou týmu, když nedá soupeři ani v jednom zápase gól (Dynamo padlo 0:2 a 0:5)? „Budou se na to muset zaměřit a zanalyzovat si to. Sám jsem od nich čekal víc. Myslím, že to ještě prokážou.“

Liberec - Hradec Králové

Liberec sice vede 2:0 na zápasy, přesto to může být ještě hodně vyrovnané. Hradec může sérii svým urputným pojetím ještě pořád umlátit.

„Hradec, když vede, tak je to pro něj velká výhoda, protože začne hrát střední pásmo. Kolem brány mají velký beky, drží, dělají minifauly, které rozhodčí moc často nepískají, například Nedomlel. Tím dobře pomáhají gólmanovi,“ popisuje Orct.

Hradec má však problém v ofenzivě, kde se prosazuje hodně ztuha. Čistě podle herního projevu je favoritem Liberec. „Jestli udrží stejný mód, tak to ukončí rychleji, než jsem čekal. Nečekám výsledek 4:0 na zápasy, ale celková kvalita a komplexnost je na straně Bílých Tygrů. To je i osobní zkušenost ze vzájemných zápasů,“ dodává bývalý zkušený gólman.