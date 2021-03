Recept na Spartu? Musíme hrát naši nepříjemnou hru, míní brankář Konrád

Svému týmu toho nemohl příliš mnoho vytýkat, kohouti na ledě dřeli a předváděli svou urputnou hru, na kterou by si mohli požádat o ochrannou známku. Jenže na Sparťany to nestačilo, ukázali sílu vítězů základní části.

„Hrají velice dobře. Šance jsme si sice proti nim nějaké vytvořili, bohužel zakončení nás zlobí celou sezonu. Vstřelených branek je málo. Asi nepůjde lusknout, že by se to zlepšilo. A měli jsme špatná vhazování, nedokázali jsme vyhrát buly ani v přesilovce,“ všiml si Moták. Jediným olomouckým střelcem v sérii je tak zatím Petr Kolouch.

Přesto bylo na ledě znát, že hra Mory na soupeře tentokrát neplatí tak jako v sérii s Plzní. Zatímco v předkole se Hanáci dohráváním soubojů a srážkami dostali soupeři pod kůži, Sparta na to byla připravená. Znát byly i fyzické proporce jejích obránců, Jurčina, Polášek, Němeček či Dvořák dorostli přes metr devadesát. Naopak Olomouci chybí Švrček, brousek pro bitvy v play off zrozený. Výsledkem bylo, že sparťany zápasy viditelně nebolely tolik jako indiány.

Největší vzruch se tak paradoxně odehrál mimo led po první třetině, kdy se týmy pošťuchovaly v tunelu. „Emoce, strkanice ke sportu patří. Někdy jsou správné, jindy jsou negativní. Kdo má těch dobrých emocí víc, dokáže se udržet, pracovat a vítězit. V tunelu ta menší rozmíška i skončila. My se potřebujeme soustředit na hru, aby byla taková, jakou si představujeme,“ komentoval Moták.

„Je to play off, padne někdy nějaké ostřejší slovo, o tom to je, tak by se to mělo hrát. Kdyby byli diváci, bylo by potyček o mnoho víc. Takto jich je na play off stále málo,“ dodal Branislav Konrád.

Olomoucký gólman potvrdil výbornou formu, dlouho dával spoluhráčům naději na obrat. V prvním duelu padl gól na 1:3 až při power play a kohouty spolehlivě držel i ve druhém zápase. Nejprve inkasoval v oslabení, druhý gól dostal zblízka po rychlé souhře. „Víme, v čem je Sparta dobrá, jsou před brankou a výborní na přesilovkách, tu první zahráli fantasticky. Škoda, že nám tam nepadl nějaký gólík, abychom se dostali na dostřel,“ litoval Konrád.

Série hraná na čtyři vítězné zápasy se přesune na Hanou ve středu. Nablýskanou a vyhřátou O2 arenu vystřídá kvalitně vychlazený starý olomoucký zimák. I to může hrát roli. A kohouti mají dva dny na to, aby vymysleli, jak se soupeři dostat pořádně pod kůži. „Musíme hrát naši nepříjemnou hru. Půjdeme do toho naplno, možná dát první gól, dostat Spartu pod tlak, uvidíme. Možná se nám to podaří,“ přemítá Konrád.

Víc asi Hanáci jen těžko vymyslí. Vypadá to, že mají jen dvě zbraně: bojovnost a pak ještě větší bojovnost. „Určitě se chceme vrátit zpět do Prahy, uděláme pro to maximum v obou zápasech,“ slibuje Konrád.

Optimismus neztrácí ani kouč Moták. „Myslím, že kdybych se vcítil do kůže Sparty, tak jsme pro ně velice těžký soupeř. Oni si oddechnou až po čtvrtém bodu. My budeme do toho čtvrtého bodu také pracovat na sto procent, tedy do našeho čtvrtého bodu, samozřejmě. Je to o poctivé práci a gólech,“ věří.

Kohoutům by jistě pomohlo dát první gól, přesně takto jim totiž vycházela série s Plzní. Sparta si to uvědomuje a nehrozí, že by cokoliv podcenila. „Olomouc hraje výborně, my pochopitelně musíme být připravení na její organizovaný systém a na dobrý vstup do zápasu. A také se pokusit hrát v přesilovkách o něco lépe, než jsme dosud hráli,“ prohlásil kouč Sparty Josef Jandač.