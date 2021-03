Oceláři ničili Kometu v přesilovkách. Ale konec to ještě není, varuje Gernát

Oceláři si výrazně pomohli přesilovkami, v sobotu využili jednu, v neděli čtyři ze sedmi, byť jednu měli neúplnou.

A Kometa? Ve dvou zápasech uspěla v početní převaze jednou. „Příležitosti ale měla, Ondra nás ve spoustě situací podržel,“ zmínil třinecký trenér Václav Varaďa brankáře Kacetla. „Hlavně však nesmíme faulovat. Některé naše dnešní zákroky proti pravidlům byly z kategorie slabších. Nemůžeme Kometě dávat takové příležitosti. Zapracujeme na tom, aby to příště bylo lepší.“

Varaďa už před čtvrtfinále upozorňoval, že přesilovky budou rozdílovým faktorem. „A my jsme si v nich zatím byli schopni pomoci. Musíme na to ale navázat i v Brně,“ podotkl.

Útočník Ocelářů Daniel Kurovský si pochvaloval, že jim početní převahy šlapaly v obou duelech. „Nic jsme při nich neměnili. Jen jsme si řekli nějaké maličkosti. Dnes byla odrazovým můstkem přesilovka, kterou jsme využili na dva jedna pět vteřin před koncem první třetiny,“ připomněl Kurovský gól Stránského po výborné přihrávce Vrány. „Po ní to už šlo, protože začátek utkání jsme trochu zaspali a byli všude pozdě.“

Zatímco Třinečtí se v přesilovkách mohou spolehnout na dvě speciální formace, tíha Brňanů leží na prvním útoku, který v roli čtvrtého útočníka doplňuje Klepiš.

„Obě naše speciální pětky přesilovky zvládají. Brno dnes bránilo trochu jinak, než v sobotu, ale i tak jsme to zvládli,“ řekl třinecký obránce Martin Gernát.

Brněnský trenér Jiří Horáček odmítl, že by góly, které dostali v oslabení, byly dané kvalitou Třince. „Byla to naše záležitost,“ prohlásil. „Měli jsme domluvené nějaké věci, ale nezvládli je. Nic se nedějeme jedeme dál.“

Podobně hovořil i brněnský obránce Petr Zámorský. „Třinečtí je hrají dobře, mají tam dobré hráče, ale my jsme špatně bránili. Něco jsme si k tomu řekli, ale moc to neplnili,“ uvedl Zámorský. „Podíváme se na to, zlepšíme se a bude to dobré.“

Proč pokyny neplnili?

„Nevím,“ odpověděl Zámorský. „Podstatné je, že jsme si nechali utéct první dva zápasy jako v předkole s Vítkovicemi a jak to dopadlo... Očekávám stejný průběh.“

Kometa proti Vítkovicím otočila sérii z 0:2 na 3:2.

„Oba domácí zápasy jsme zvládli, ale není konec. Nedíváme se daleko dopředu. Potřebujeme vyhrát nejbližší utkání a na to se připravíme,“ upozornil třinecký Gernát.

„Nám tentokrát chybělo všechno,“ povzdechl si brněnský útočník Petr Holík. „Rychlost, střely, domácí byli všude dříve. K tomu domácím vyšly přesilovky. My musíme na ty dva zápasy rychle zapomenout a dvakrát vyhrát doma, abychom pak v Třinci začínali zase od nuly.“