Kurovský stoupá třineckou sestavou: Každým zápasem mám větší sebevědomí

Třiadvacetiletý útočník přišel do Třince před touto sezonou, ale rozjel ji v partnerském prvoligovém Frýdku-Místku. Do třineckého mužstva naskočil v devátém kole extraligy jako třináctý útočník.

Ke konci základní části se propracoval do druhého útoku a v něm spolu s Erikem Hrňou a Tomášem Marcinkem naskočil i do play off proti Kometě Brno.

„Dva roky jsem pořádně nehrál. Teď v Třinci hraji druhou pětku... Za to jsem nesmírně rád a snažím se pro tým odvést maximum. Každým zápasem mám větší sebevědomí,“ říká Kurovský, jehož v minulých dvou letech brzdily problémy s kolenem.

Kometa vs. Třinec Online reportáž ve středu od 19 hodin

Nyní je zpátky.

„Zranění je pryč, cítím se výborně,“ hlásil už před sezonou.

A ve čtvrtfinále to potvrzuje. V úvodních dvou duelech dal Brnu jeden gól a u dvou asistoval. Oceláři doma vyhráli 5:0 a 7:2. Ve středu a ve čtvrtek je čekají odvety v brněnské hale.

„Přestože jsme vyhráli větším rozdílem, soupeř je hodně nepříjemný. Snaží se nás dohrávat, chtějí nás vyvést z míry. To si musíme pohlídat a vše bude v pohodě,“ tvrdí Daniel Kurovský.

Co očekává od nynějších venkovních zápasů? „Brno bude hrát stejně, čekat na přesilovky, které jim nedáme. A nadále budou důrazní.“

Kurovský upozorňuje, že se Oceláři nesmějí nechat rozhodit. „Jim nezbývá nic jiného, než souboje s námi dohrávat. Budeme se muset nějak bránit, ale zároveň zachovat chladnou hlavu. Uděláme vše pro to, abychom se nenechali vyprovokovat.“

Vítkovice v předkole play off jely do Brna rovněž s vedením 2:0 na zápasy, načež sérii ztratily 2:3.

„Na to si musíme dát pozor,“ uznává Kurovský. „Nesmíme podcenit Kometu. Ale je škoda, že Vítky nepostoupily. Přál jsem jim to. Nechali však Brnu hodně přesilovek, a to byl jeden z faktorů, proč se jim to nepovedlo.“

Ostatně rozhodčí rozdali spoustu trestů i v předešlých dvou utkáních Třince s Brnem. V prvním byl poměr vyloučených 8:13 plus Stránský a Bondra dostali desetiminutové osobní tresty. Ve druhém 5:7. A Oceláři využili početní převahu pětkrát, zatímco Brňané jen jednou.

Třinečtí mají na přesilovky dvě silné speciální formace, Brno jednu. „Je pravda, že máme dvě přesilovkové pětky, co dokážou dát góly, a v tom je naše výhoda,“ podotýká Daniel Kurovský.