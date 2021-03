ONLINE: Play off pokračuje. Třinec hostí Kometu, překvapí Olomouc Spartu?

Jak si stojí další série? Mladá Boleslav vede 2:0 proti Pardubicím, Liberec také dvakrát vyhrál, a to nad Hradcem Králové.

ONLINE: Třinec - Kometa, od 15 hodin Stav série před utkáním 0:0

Kometa prohrávala v předkole s Vítkovicemi už 0:2 na zápasy, přesto dokázala sérii otočit a postoupit. „Mají výbornou přesilovku, hodně zkušených hráčů, kteří si něčím prošli a vyhráli titul tady, nebo v jiné lize,“ říká třinecký útočník Matěj Stránský.

„Jsem strašně rád, že jsme to (sérii s Vítkovicemi) zvládli. Ukázali jsme perfektní charakter týmu. Naučili jsme se to, že i za nepříznivého stavu se musí bojovat,“ věří brněnský obránce Petr Zámorský.



ONLINE: Sparta - Olomouc, od 17 hodin Stav série před utkáním 0:0

Sparta získala pohár pro vítěze základní části a proti Olomouci si mohutně věří. „Oni nemají co ztratit, možná si budou říkat, že mají psychickou výhodu, ale i to se smaže,“ myslí si sparťanský útočník David Tomášek. „My zase máme sebevědomí, kvalitu. Byla by blbost to nevyužít a nevěřit si. Série bude opravdu jen o nás, jak k tomu přistoupíme.“

„Nevidím jediný důvod, proč bychom nebyli schopni proti Spartě podat stejný výkon jako proti Plzni. Jsme pokorní před její kvalitou, nechci říct, že se postaráme o další senzaci, ale budeme se rvát, trhat, hryzat,“ říká zase olomoucký trenér Zdeněk Moták.