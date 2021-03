Recept na Kometu? Musíme hrát bez faulů a trochu krotit emoce, velí Stránský

Udržel si střeleckou formu? „To uvidíme v prvním zápase,“ odpověděl. „Ale trénovali jsme dost. Celkově jsme připraveni fyzicky i psychicky. A jestli mi to tam bude padat dál, se ukáže. Pokud ne, doufám, že mě zastoupí jiní.“

Na trénincích góly dáváte?

Občas jo, občas ne, ale pár jsem jich dal. (směje se)

Ve čtvrtfinále vás od soboty čeká Brno, které v předkole vyřadilo Vítkovice. Nehrál byste raději proti nim, když jste tam začínal?

Spíše naopak, protože by mě to možná svazovalo. Byl bych nahecovaný až moc, takže pro mě je Kometa lepší.

Jaký je to protivník?

Nesmírně těžký. Mají výbornou přesilovku, hodně zkušených hráčů, kteří si něčím prošli a vyhráli titul tady, nebo v jiné lize. Nečeká nás nic jednoduchého, ale my se musíme zaměřit na naši hru. Když budeme dělat, co máme, máme velkou šanci uspět.

Třinecký Matěj Stránský (vlevo) je za bránou napadán Janem Štenclem z Vítkovic.

Kometu jste v této sezoně ve všech čtyřech zápasech porazili. Je to vaše výhoda?

Play off je jiná soutěž a většinou se to, co se odehrálo před ním, maže. Musíme se soustředit na jeden zápas po druhém.

Zmínil jste sílu Brňanů v početní převaze. Vy jste s 64 minutami po Tomáši Marcinkovi, který má o šest minut více, druhý nejtrestanější hráč Ocelářů. Budete se muset hodně soustředit, abyste nefauloval?

Určitě. (usmál se) Všichni musíme hrát bez faulů a zbytečných vyloučení. A také trochu krotit emoce směrem k rozhodčím. Na to se rovněž zaměřím. Musíme si pomáhat, abychom nehráli pořád v oslabení. Za prvé bychom vypadli z tempa a za druhé mají opravdu dobrou přesilovku.

A na ni převážně chodí první řada ve složení Peter Mueller, Petr Holík a Martin Zaťovič. V čem je jejich síla?

Právě v těch přesilovkách. Dávají hodně gólů. Ale při hře pět na pět se jim vyrovnáme.

Před Peterem Muellerem jste uhájil prvenství v tabulce střelců, což se nepovedlo Martinu Růžičkovi v kanadském bodování. Bude váš souboj s Kometou o to vypjatější?

Nevím, jestli to někdo z kluků takhle řeší. Já ne. Začínáme od nuly. Osobně se s nikým nepřetahuji, snažím se soustředit na sebe, dávat góly, a když mi padají, jsem rád. Ale že bych chtěl před sezonou vyloženě vyhrát nejlepšího střelce, to říct nemohu.

Vaše lajna s Martinem Růžičkou a Petrem Vránou dosud táhla třinecké mužstvo. Budete kompletní i s Petrem Vránou, jehož začátkem března zasáhla tragická smrt manželky?

Budeme. Jsme strašně rádi, že se Petr vrací. Je to náš kapitán, lídr. Nemůžeme se dočkat, až vletíme na led všichni pohromadě.

Odpočinuli jste si během nynější pauzy?

Ano. Měli jsme pár dní volna, což bylo třeba, protože ke konci toho už bylo hodně. Každý byl rád za čas, kdy mohl být s rodinami. Potom jsme vletěli zpátky do přípravy. Už jde do tuhého.

Dvanáct dnů jste nehráli. Zato Brno má za sebou pět těžkých zápasů. Může to hrát roli?

Těžko říct, ale na začátku série by to velkou roli hrát nemělo. My nejsme rozehraní, oni ano, ale oni jsou unavení, zatímco my odpočatí. Uvidíme, jak se budeme od prvního zápasu cítit. Každopádně na ně chceme vletět a trochu využít toho, že neměli tolik odpočinku.

Zleva Matěj Stránský z Třince a Michal Kovařčík z Třince.

Loni byla vyřazovací část kvůli koronavirové pandemii zrušena. Letos bude - stejně jako dosavadní průběh sezony - bez diváků. Už jste si na to zvykl?

Bez diváků to není ono, zvlášť v play off chybějí. Navíc jsem tady během play off ještě plnou halu nezažil, což mě mrzí. Doba je však taková. Musíme se s tím poprat.

Oceláři jsou pořád mistři republiky z roku 2019, jelikož loni se soutěž nedohrála. Berete play off jako cestu za obhajobou?

To je náš cíl od začátku sezony, takhle to je tady v Třinci každý rok. Jdeme si za tím a uděláme pro to vše, co je v našich silách.