Nenápadný tahoun Sparty. Nevěřit si? Blbost, říká Tomášek před play off

Sparta i s 25letým Tomáškem v sestavě načne v sobotu od 17 hodin čtvrtfinálovou sérii s Olomoucí, jež dokázala v předkole vyřadit favorizovanou Plzeň.

„Cítíme napětí nebo spíš očekávání, opak by nebyl úplně v pořádku. Ale určitě si hlavně věříme, v základní části jsme si vybudovali sebevědomí. Budeme připravení,“ říká. „I když víme, že v play off se začíná od nuly. Je to takové klišé, jenže pravdivé.“

Že ta fráze platí, přece jenom Olomouc ukázala proti Plzni, že?

Olomouc ukázala kvalitu i proti nám už v základní části, když nás porazila 3:0. Je dobře, že jsme ji proti Plzni viděli. Víme, že si na ni musíme dát pozor, a víme, co čekat.

Vzali jste si z předkola nějaké poučení?

Oni nemají co ztratit, možná si budou říkat, že mají psychickou výhodu, ale i to se smaže. My zase máme sebevědomí, kvalitu. Byla by blbost to nevyužít a nevěřit si. Série bude opravdu jen o nás, jak k tomu přistoupíme. Kvalita je na naší straně, my se jim musíme vyrovnat v bojovnosti.

A neinkasovat jako první?

No jasně, s tím se zápasy otáčí hůř, takže bude ideální skórovat první. Takhle nás porazili posledně, dali gól a zabetonovali se, těžko jsme se prosazovali. Na druhou stranu, pokud se to stane, rozhodně to není konec zápasu, budeme trpěliví, nenecháme se rozhodit.

Měli jste dvoutýdenní volno, nebylo moc dlouhé?

Asi bylo delší, než by mělo, to je můj osobní názor. Zase beru jako plus, že kluci doléčili zranění, potrénovali jsme. A Olmík taky týden stál, takže o nějakou výhodu rozehranosti přišel.

Když jste v roce 2019 do Sparty přicházel, přál jste si hrát na nejvyšších příčkách, to se vám splnilo, viďte?

Naplnila se osobní i týmová očekávání. Proto jsem se z Finska vracel, chci vyhrávat, být v týmu, co baví a hraje v popředí tabulky. Teď už chybí jen to play off, o které jsme loni přišli, tak doufám, že už ho dohrajeme v klidu a nebudou žádné covidy...

Sezonu jste končil v útoku s Vladimírem Sobotkou a Andrejem Kudrnou, nastoupíte s nimi i v play off?

To neprozradím, sestavu nechám na trenérech. Máme nějaké varianty, síla našeho týmu je v tom, že každý může hrát s každým.

Čím to, že jste si tak porozuměl se Sobotkou? Hráli jste spolu spoustu zápasů.

Řekněme, že vidíme hokej podobně, on je chytrý, silný na puku, rád s ním hraje. To mi vyhovuje, ulehčuje mi práci.

A Kudrna dodal fyzickou sílu?

Možné to je. I Vláďa je silný, umí hrát do těla, Andy Kudrna zase disponuje střelou, dá se mu puk připravit. Ale těch variant je opravdu hodně, hrál jsem s mnoha spoluhráči, s někým to bylo lepší, s někým trošku horší. Ale vždycky to nějak poskládáme.

Vaší velkou předností jsou vhazování. Máte na nich úspěšnost 60 procent, v útočném pásmu dokonce skoro 64. Patříte mezi špičku ligy.

Dřív jsem hrál centra, tuhle sezonu tak napůl. Jsem asi jediný, kdo může chodit vpravo na buly jako pravák, tak mě tam trenéři využívají i na přesilovkách a oslabeních. Buly jsou důležitá a ta úspěšnost celkem slušná, za to jsem rád.

V čem je vaše kouzlo?

To si taky nechám pro sebe. Ale musíte skloubit šikovnost se silou, nepatřím k těm nejsilovějším, mám na to různé fígle, pravidel je čím dál víc, takže je těžší a těžší se prosadit. Hodně mi ale poradili ve Finsku.

Předkolo hodně ovlivnily trenérské výzvy. Nemáte osobně pocit, že jsou gólmani v brankovišti chránění víc, než by museli být?

Přijde mi, že trochu jo, ale co s tím nadělám. Mám radši Ameriku, kde padají góly, které by u nás určitě neplatily. Hokej se hraje na góly, divák je chce vidět a když se dva smažou, není to taková zábava. Jako útočník bych byl pro, kdyby padalo víc gólů a hokej byl atraktivnější. Ale je to v pravidlech, tak s tím nic neuděláte.

Nezměnilo se kvůli tomu i slavení gólu? Nebrzdíte se někdy, když si nejste úplně jistý?

Noo, u gólů kolem brankoviště člověk trochu váhá, chystá se na cokoliv. Už jsem viděl góly, které mi přišly jasné, ale neuznali je, tak trochu počkáte. Zase u jasných gólů se radujete naplno!