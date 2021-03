Mast na Oceláře? Kometa musí ve čtvrtfinále přidat varianty

Uteklo jen pár minut od konce nedělního extraligového čtvrtfinále mezi Třincem a Kometou Brno, které domácí Oceláři vyhráli drtivě 7:2, a brněnský obránce Petr Zámorský rozebíral vyhlídky svého celku do zbytku série.

„Už jsem tady (v roce 2014 se Zlínem) zažil, že jsme dostali dvakrát nehorázný výprask, pak jsme to otočili a série skončila pro nás 4:2. Takže úplně v klidu. Je to 2:0 pro ně, nikdo z nás ale nic nebalí. Nebude to krátké,“ prorokoval.

Kometa vs. Třinec Online reportáž ve středu od 19 hodin

Čas ukázat to na ledě nastane ve středu, kdy Kometa a Třinec hrají od 19 hodin v Brně třetí duel. Ve čtvrtek je pak čtvrtá partie od 17.20.

Brněnský soubor opět, stejně jako v předkole s Vítkovicemi, čelí nepříznivému stavu. „A jak to v předkole dopadlo? Očekávám stejný průběh,“ prezentoval Zámorský víru v další obrat v podání Komety.

Experti z řad bývalých extraligových matadorů už si tak jistí nejsou. „Muselo by se stát něco mimořádného, aby došlo k obratu. Třinec hraje velice pěkný hokej. Když se sejde, že dáváte góly, týmu se daří, speciální formace jsou účinné a ještě je vidět úžasná bojovnost, tak se proti tomu strašně těžko hledá odpověď. Za sebe si myslím, že Třinec tuhle sérii jednoznačně ovládne,“ míní Jiří Polanský, brněnský odchovanec, který od juniorských let kariéru spojil s Oceláři.

Nic jiného po třineckých výhrách 5:0 a 7:2 nečeká ani někdejší brankář Zdeněk Orct. „Karty jsou jasně rozdané, a tím nechci snižovat kvalitu Brna. Jenže Kometa hraje v podstatě na jednu pětku plus přesilovky. Když jsem koukal na zápasy předkola, tak bylo vidět, že toho mají někteří hráči docela dost. Myslím, že se únava projevuje, zatímco Třinec je odpočinutý,“ zhodnotil situaci pro iDNES.cz.

Několikeré repete

Nejen ve vývoji skóre se pro Kometu opakuje předkolo, v němž taky prohrála oba první zápasy venku. Nepříjemné je pro ni i další repete: hvězdná první lajna se v Třinci trápila v přesilovkách. Zatímco domácí jich využili šest, Kometa jednu za rozhodnutého stavu.

Čtvrtfinálová čísla 9 bodů posbírala o víkendu první útočná trojice Třince. 50 trestných minut nasbírali zatím ve čtvrtfinále hráči Komety.

„My jsme ty přesilovky nehráli špatně, ale taky je pravda, že už Vítkovice v oslabení pootočily svůj bránící čtverec, a to samé dělá i Třinec, aby puky na střelu nedostával Peter Mueller. Třinec má pak svoji produktivitu rozloženou i do druhé pětky, u nás se další kluci tolik neprosazují,“ uznává bývalý brněnský útočník Libor Havlíček.

Oproti Polanskému ale rozdíl mezi týmy nevidí tak jednoznačně. Připomíná, že Kometa v neděli pohrdla velkou šancí utéct v zápase na 2:0 a místo toho hloupě inkasovala.

„Využití přesilovek tuhle sérii trochu ovlivnilo. Kometa to nehraje špatně, ale kdyby se dál neprosazovala, chtělo by to zaimprovizovat, přidat varianty. Filip Král to na modré hraje skvěle, může začít víc střílet. Kluci jsou improvizace schopni. Ve Vítkovicích tu šablonu změnil Mueller, vyjel si k modré a skóroval odtud. V Třinci jsme jednu přesilovku dohráli zpátky na Petra Holíka a zavěsil on. Možnosti tam pořád jsou a já jsem přesvědčen, že hotovo ještě zdaleka není,“ věří Havlíček.

Když ne gól, alespoň tlak

O tom, že důvod brněnského víkendového trápení v Třinci lze hledat i v sehrání náročného předkola, uvažuje společně s Orctem i Polanský. V play off podle něho hraje pro Oceláře ještě víc než v základní části, že v početní převaze umí udeřit víc jejich hráčů.

Mrázek se vrátil po pěti letech Nečekaným tahem Komety ve čtvrtfinále bylo o víkendu nasazení útočníka Petra Mrázka. Brněnský odchovanec musel tým nedobrovolně opustit v roce 2016, působil v Olomouci a ve Znojmě a letos zaujal v první lize dvaadvaceti góly za Prostějov. Sezonu sám označil za nejlepší v kariéře. „Nevěděl jsem, že mám vyřízený start v Kometě. Jsem rád, že tady můžu být, před cestou do Třince jsem stihl dva tréninky,“ pověděl 26letý střelecky disponovaný pravák. Gól sice nedal, ale v prvním zápase měl slušnou šanci hned v úvodu a ve druhém pak vytvořil vyloženou šanci Dávidu Bondrovi. V brněnské hře se neztratil. „Jenže jsme prohráli. Dobrý pocit z toho nemám,“ přiznal.

„V základní části to takový rozdíl není, hráči si tam odpočinou. V play off se ale hraje daleko častěji, únava se nakumuluje a v tom je strašná výhoda Třince,“ upozorňuje 39letý forvard.

Nad tím, proč ve vyřazovací části už podruhé zamrzá exkluzivní brněnská zbraň, krčí rameny. „S tím si asi láme hlavu víc lidí. Třinec to nastudoval, nasazuje na oslabení dobré typy hráčů, aby i hokejka i rozestavení hráčů v obraně hrály proti soupeři. Není jedno, kam dáte praváka, kam leváka. Někdy se to stane, že vám to přestane padat, a je to strašná škoda, pokud to přijde v play off, kdy je na zlepšení hrozně málo času,“ vnímá Polanský nuance.

To z třinecké přesilovky, do níž se po rodinné tragédii vrátil Petr Vrána a hned posbíral čtyři asistence, je nadšený.

„Její provedení je famózní. Nejenže soupeře drží pod tlakem a dodává týmu sebedůvěru, ale taky vyčerpává soupeřovy hráče. Protože pokud ten druhý tým zamknete v jeho pásmu a za dvě minuty ho tam uvaříte, těžko pak proti vám může být v následující pasáži zápasu nebezpečný,“ přibližuje Polanský.

Věří, že kdyby se Kometě podařilo přesilovky zvládat lépe, mohlo by jí to pomoct najít půdu pod nohama. „Pokud ji však Třinec přehraje ve hře pět na pět, tak jenom přesilovky stačit nebudou,“ vzkazuje do Brna.