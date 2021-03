Chybělo nám tady všechno, ulevil si Holík po dvou porážkách v Třinci

„Chybělo nám tady všechno. Rychlost, střely, domácí byli všude dřív, jim vyšly přesilovky, nám ne. Zaslouženě dvakrát vyhráli. Musíme se z toho oklepat, zapomenout na to,“ shrnul drsnou třineckou facku Petr Holík, první centr Komety.



Další zápasy jsou na programu ve středu a ve čtvrtek v Brně. Čtvrtfinále už se hraje na čtyři vítězství.

„To je jedno, protože jestli budeme hrát takhle, jak jsme hráli, tak to bude rychlé. Ano, hraje se na čtyři výhry a máme výhodu domácího prostředí, tak musíme udělat všechno pro to, abychom se do Třince vraceli za nerozhodného stavu. Jestli se nám to zlepšit nepovede a navážeme na tyto výkony, tak dostaneme další sedmičku, pak ještě jednu a můžeme skončit. Určitě musíme hrát jinak,“ nabádal Holík ještě před odjezdem ze soupeřova stadionu.

Kometa tam zahrála dvakrát jinak, ale vždy bídně. V sobotu v úvodní partii zaspala začátek, ve 2. minutě Oceláři vedli 2:0 a ve 13. minutě už 3:0, což vyhnalo z branky brněnskou jedničku Karla Vejmelku a odstartovalo ostřejší průběh utkání.

Nedělní zápas číslo dva zahájila vedoucím gólem Kometa, zlepšení pohybu a zakončení ale nepřetavila v další góly a Oceláři ještě do první přestávky otočili na 2:1.

Dál to byla už stejná písnička jako o den dřív, jen s tím, že nebylo tolik šarvátek. Pouze z tribuny sledoval zápas brněnský obránce Rhett Holland, zraněný v horní části těla.



Třinec v neděli využil čtyři přesilovky, dohromady dali za víkend šest přesilovkových gólů.

„Hrají je dobře, mají tam dobré hráče. Ale my jsme dnes oslabení sehráli špatně. Něco jsme si k tomu řekli, měli jsme nějaký mustr, ale neplnili jsme to. To byl ten zásadní problém. Mrkneme na to, zapracujeme na tom a příští zápas tam ten problém nebude,“ oznámil obránce Petr Zámorský.

Mimo hry v oslabení trápí Kometu taky brankář Ondřej Kacetl. Sezonu začal jako trojka v Brně, přes Přerov pak odešel do Třince. „Samozřejmě měl super zákroky, asi má formu, ale my se musíme zaměřit na jiné věci než na něho. Pak ty góly přijdou,“ velel Petr Holík.

Zatímco Kacetl zářil, Kometa už brankáře prostřídala. Poté, co šel do branky během prvního zápasu, odchytal celý druhý duel náhradník Lukáš Klimeš.