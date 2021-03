Polanský je z Třince nadšený: Jak si Vrána rozumí s Růžičkou, je famózní

Ve finále proti Kometě zažil Jiří Polanský v roce 2018 porážku. Tehdy ze sebe brněnský soubor dokázal oklepat první prohru, přitvrdil a otočil finále na svoji stranu.

Kometa vs. Třinec Online reportáž ve středu od 19 hodin

Letos, kdy Oceláři první zápasy doma vyhráli 5:0 a 7:2, se to podle Polanského nestane. „Od začátku bylo ve výkonu Třince úplně všechno. Krásné kombinace, přesilovkové góly, osobní statečnost, bojovnost jeden za druhého. To dělá tým v play off vítězným. Bojovnost byla větší na straně Třince,“ řekl 39letý útočník.

Schází to, co jste vyjmenoval, Kometě?

Těžko radit. Pokud je jeden tým hokejově lepší, je ve větší pohodě a ještě takhle bojuje, strašně těžko se proti tomu hledá zbraň. Zatím mně to čtvrtfinále přijde strašně jednostranné.

Jistě i kvůli přesilovkám, kterých Třinec doma proměnil šest a Kometa jen jednu. Proč jí, stejně jako na začátku předkola, venku nejdou?

Někdy se to v sezoně stane. Že to přijde v play off je strašná škoda, protože tam je krátký čas to opravit. V základní části máte mezi zápasy několik dnů, tam se to dá vypilovat, v play off ale je všechno narychlo a v časovém presu.

Celou základní část brněnská přesilovka excelovala, a přestože soupeři věděli, jak ji Kometa hraje, stejně jí vesměs nedokázali čelit. Co je jinak?

Z mé zkušenosti v extralize těžko někoho překvapíte. Všichni ví, jakou střelu má Hrňa, co dělá Mueller, jaká je role Zaťoviče. Je to sice přečtené, ale jde o to sehrát to tak kvalitně, aby se ty varianty otevřely. Pak už nahrávající hráč může vyhodnotit tu nejlepší a může to skončit gólem. Ve čtvrtfinále je famózní třinecká přesilovka.

Havlíček: Hotové to ještě není Celé hokejové Brno se upíná ke středečnímu třetímu zápasu čtvrtfinále, jímž se série přesunuje na jih Moravy. Pokud se má série někde ještě zlomit ve prospěch Komety, mělo by to být teď. „Osobně to za hotové ještě nepovažuji. Když si vezmeme druhý zápas v Třinci, tam jsme měli i smůlu, mohli jsme utéct na 2:0 a taky by se hrálo jinak,“ říká Libor Havlíček bývalý reprezentant a dlouholetý útočník Zetoru Brno. Pamětník stříbra z mistrovství světa 1979 ale uznává, že aby Kometa na obrat mohla pomýšlet, musí přidat. „Přesilovky se dají zahrát i jinak. Může to tam lítat od modré, dá se trochu pootočit šablona, reagovat na styl bránění, improvizovat,“ hodnotí brněnské vyhlídky 67letý Havlíček. Za příklad dává gól Petra Holíka v zápase číslo dvě. „Kluci tu přesilovku sehráli jinak, vrátili to zpátky na Holíka a ten zavěsil. Varianty tam jsou. Kluci to dávali celou sezonu, teď to trochu drhne a sérii s Třincem to ovlivnilo. Máme ale kvalitu na to ještě do vývoje promluvit,“ míní Havlíček. Dalším brankovým přídělem ze strany Ocelářů podle něho zápasy v Brně neskončí. „Třinec má sílu rozloženou na víc útočníků, ale ubránit se dá. Musí nám i troch víc pomoct gólmani. Věřím, že další pětku nedostaneme,“ vyhlíží Havlíček.

Co ji zdobí?

Dobře se na ni dívá. Drží soupeře pod tlakem, což potřebujete. Dodá vám to sebedůvěru a hrou v útočném pásmu bránící hráče vyčerpáte. Pokud se přesilovka povede a vy v pásmu dvě minuty obranu vaříte, těžko proti vám ten tým bude v dalších minutách nebezpečný, když jste mu takhle odebral síly.

Hraje pro Oceláře i to, že má dvě nebezpečná komanda na početní převahu?

V základní části to takový rozdíl není, protože hráči si mezi zápasy odpočinou a příště jsou zase nachystaní. V play off se únava kumuluje a je strašná výhoda mít dvě úderné pětky.

Jakou roli v třinecké jízdě hraje po návratu do sestavy Petr Vrána?

Nejen tím, že je to výborný hokejista, ale i psychologicky je důležitý. Vrátil se, hraje ve velké formě, tým vidí, jak ho Petr Vrána táhne, a to, jak si rozumí s Martinem Růžičkou, je famózní.

Napadá vás, proč se Kometa, z jejíž přesilovky šel v základní části strach, v play off v útočné fázi zadrhla?

S tím si asi láme hlavu víc lidí, a já to nevím. Možná je to dobře nastavená obrana, chodí na ně dobré typy hráčů. Aby i hokejka hrála proti nim, rozestavení bránících hráčů, všechno. Není jedno, jestli na ně dáte praváka nebo leváka, a trenéři na první útok Komety posílají hráče, aby jim zabránili jejich plán realizovat. Někdy se stane, že to tam přestane padat, stejně jako se stane brankáři, že mu to přestane lepit. Brnu by strašně pomohlo, kdyby z přesilovek dalo nějaké góly. Zase ale jenom na přesilovku proti Třinci spoléhat taky nelze, pokud vás přehraje ve hře pět na pět.

Směřuje i tohle čtvrtfinále k hladkému konci, jak jsme viděli v už hotových sériích?

Myslím si, že by se muselo stát něco mimořádného, aby se to ještě zvrátilo. Soudím podle prvních dvou zápasů, které jsem měl možnost vidět. Byl to velice pěkný hokej ze strany Třince. Myslím si, že Třinec tohle čtvrtfinále jednoznačně ovládne.