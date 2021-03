Pardubický kapitán Nakládal: Začali jsme hrát hokej, který týmu sedí

Místo toho, abyste od rána ve městě cítili nervózní jarní atmosféru, která značí zápasy o všechno, a večer se na zimáku tísnilo deset tisíc lidí, bude všude prázdno. Nic to ale nemění na tom, že v 19 hodin, kdy se rozehraje první utkání předkola proti Karlovým Varům (druhé zítra v 18), nechají oba týmy na ledě všechno. Byť budou bavit jen hrstku novinářů, televizní štáb a pár pracovníků enteria areny. Zbytek zůstane pouze doma u obrazovek.

„Play off je pořád něco navíc. Už jen kvůli tomu, že loni bylo zrušeno, tak se všichni těší. Obzvlášť tady v Pardubicích se o tom vůbec bavit nemusíme, tady nebylo dlouho. Každý je natěšený, můžete to hrát dvacet let, a nikdy se to neomrzí,“ těší se kapitán Dynama Jakub Nakládal na rozhodující fázi sezony. Do Pardubic právě proto přišel. Chce úspěch, vrátit Dynamo tam, kam podle něj patří. Nakládal tým do play off povede jako kapitán, ale žádný velký tlak si z tohoto pohledu nepřipouští.

„To, že mám céčko, je jedno. Někdo to písmeno mít musí, v play off především to vůbec není o jednotlivcích, ale o každém z nás jako o týmu. Ten se vhodně doplnil, je obrovsky zkušený a v kabině si to řídí víc kluků,“ je rád Nakládal.

Vyřazovací boje neznamenají jen urputné bitvy na krev mezi mantinely, ale také řadu rituálů. Obarvené hlavy, stejné oblečení na zápasy, stejný čas příchodu na stadion. Specialitou pardubické kabiny pak bylo dvanáctidílné puzzle. Každý dílek značil jednu výhru v play off, Dynamo kompletní obraz složilo naposledy v roce 2012 v Brně.

„Něco máme samozřejmě nachystané i letos, ale je to interní. Ví o tom jen tým, ale ty věci jsou. K play off to patří a počítáme i s těmi třemi dílky navíc,“ poodkrývá Nakládal.

Je dobře naladěný, což po hrozivém začátku ročníku, kdy Východočeši prohráli úvodních osm zápasů z deseti, rozhodně neplatilo. Nakládal se naopak při rozhovorech vůbec netajil tím, že je rozladěný a naštvaný. Týmu ale pořád věřil.

„Kdyby ne, tak tady teď nejsem,“ usmívá se. „Věřil jsem mu už před sezonou, kdy to vypadalo, že kluci mají potenciál a kádr vůbec není složený špatně. Akorát se nejdřív musely vychytat mouchy, což se povedlo. Začali jsme hrát hokej, který týmu sedí, a zlomilo se to. Malinký výpadek ke konci, tím si prošel každý, a nepřikládal bych tomu žádný důraz,“ nedramatizuje Nakládal prohry na konci základní části.

To je zásadní rozdíl mezi Dynamem v minulosti a v současnosti. Neposílilo jen na ledě, ale především v hlavě. Věří si, nebabrá se ve špatných výkonech. Podle Nakládala tomu hodně přispěli i Petr Sýkora s Tomášem Rolinkem, kteří ještě nedávno plnili role lídrů hráčského kádru, teď tmelí ten trenérský.

„Kdo jiný vám může radit než bývalí hráči. A obzvlášť takoví, jakými jsou tito dva,“ pokládá řečnickou otázku Nakládal. „Oba měli super kariéry, takže je to pro nás dobře, hlavně pro mladé. V téhle sezoně se ukázalo, že se s nimi pracuje. Třeba Sejk si vzal na paškál Matěje Blümela,“ dodává.

Třiatřicetiletý bek navíc neskrývá, že i on tu a tam zajde pro radu k známému srdcaři Tomáši Rolinkovi. „Je to tak. Konkrétně Rolas je velký motivátor a srdcař, na tom stavěl celou kariéru, takže je dobré ho tu mít. V šatně se snaží šířit dobrou atmosféru a nahecovat tým, ale zase to není jen o něm. Starší hráči chodí i k trenérům jako takovým,“ popisuje hierarchii v kabině.