Mezi rekordy. Vracejí se do Pardubic časy hokejové hojnosti?

V extraligových rekordech navázali na vlastní počin z března 2003, kdy i díky trefě Davida Pospíšila v prvním semifinále vyprášili Třinec 10:2. „Vidíte, z toho zápasu si nepamatuju nic. Ale vůbec nic!“ tápe Pospíšil. „Odpovídá to ale tomu, že v play off nekoukáte na výsledek zápasu, ale na stav série.“



Tradiční hokejová značka se mezi dvěma rekordními kanonádami proměnila k nepoznání.

Tehdejší manažer Kusý, brankář Svoboda nebo trenér Říha už jí fandí z hokejového nebe. Mezitím se třikrát změnil majoritní vlastník klubu i jeho název. Za osmnáct let se na pardubické střídačce protočilo pětadvacet trenérů, kteří zejména v posledních letech hlavně zachraňovali extraligu.

Jakýkoliv nádech a závan úspěšnějších zítřků střídaly hluboké krize, průšvihy a posměšky z ostatních extraligových měst.

„Teď to vypadá nejnadějněji,“ říká Pospíšil, který se z expardubického útočníka zase vyprofiloval v jednoho z nejznámějších hokejových expertů v zemi. „Nemám teď na mysli jen mančaft, ale hlavě situaci ve vedení, která se uklidnila.“

První kompletní sezonu jako klubový boss dokončuje miliardář Petr Dědek. Od listopadu koučuje tým Richard Král - bývalý bodový král extraligy, který i jako kouč razí kombinační hru. „Je vidět, že mužstvu začíná dávat tvář,“ pozoruje exreprezentační trenér Alois Hadamczik a bývalý reprezentant Jiří Tlustý zase před rozjezdem vyřazovací fáze upozorňoval: „Pardubice budou černým koněm.“

K pronikavému úspěchu zbývá Dynamu ještě kus cesty. Čtvrteční nakládačka teprve zařídila vedení v předkole 2:0. „V útoku to dodá sebevědomí,“ lebedil si po debaklu pardubický centr Tomáš Zohorna. „Ale zítra už nikdo nebude vědět, jaký byl výsledek.“

Možná ne, ale už v sobotu v Karlových Varech si jeho tým může zajistit postup do čtvrtfinále. Co by za to dala favorizovaná Plzeň nebo hokejisté Komety, kteří naopak odpoledne budou odvracet konec sezony. „Pardubice můžou spoustu lidí překvapit,“ věští Tlustý.

Překvapení je možná silný výraz. Od Králova nástupu Pardubice stoupaly tabulkou. A jen úvodní manko z prvních deseti kol jim zabránilo ucházet se o postupový flek v nejlepší čtyřce. „Začátek měly Pardubice jako předchozí sezony strašidelný, ale povedlo se udělat pár zásahů do mančaftu,“ říká Pospíšil. „A i když měly slušnou šňůru výher, pořád hledaly způsob, jak se mohou zlepšovat.“

I proto se v kabině seskupila parta, která jmény a pestrostí životopisů trumfne většinu extraligy. Snad jen od (bělo)ruské dvojky Kosticyn-Barulin se čekalo a čeká víc.

Dynamo se v rozjeté sezoně personálně obměnilo tak, že v Pardubicích před dvěma týdny znovu pořizovali týmovou fotku. Na ní i v sestavě najdete několik odchovanců a mladíků. Tým vypadá zdravě, přesvědčivě odstartoval i play off. Navíc s nadaným Blümelem, kanadskou posilou Camarou nebo trenérem Králem prodloužil klub smlouvy.

Dynamo nechce, aby to byl další ze vzestupů, po kterém nastane bolavý pád. „Každý rok chceme a budeme hrát o titul,“ vyhlásil majitel Dědek v podzimním rozhovoru pro MF DNES. Ve čtvrtek po první třetině se na jeho Twitteru objevila fotka, na níž zblízka sleduje dění na ledě. A do popisku k ní připsal: „Moc hezky se na to dívá.“

A to ještě netušil, co ho čeká.