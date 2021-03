Blümel přispěje do pardubické kasy: Jsem tam za dvojku, možná za trojku

„Jsem tam za dvojku, no. Možná za trojku,“ neskrýval Blümel. „Měl jsem ten puk možná radši poslat do rohu,“ vtipkoval.

Karlovarská Energie tolik chtěla z Pardubic odvézt aspoň jeden bodík do předkolové série, aby měla lepší výchozí pozici pro domácí odvety. Obzvlášť po prvním utkání, které Západočeši prohráli u Labe těsně 1:2, útočník Varů Jakub Flek nabádal, že je potřeba se dobře vyspat a ve čtvrtek na Dynamo vletět stejně jako v poslední třetině středečního střetnutí.



Právě tam se ale dost možná zrodil rozhodující moment celé série. Flek v poslední minutě už mířil bekhendem do odkryté branky, ale gólman domácích Milan Klouček puk bravurně zastavil betonem.

Místo karlovarské šance na návrat do série pak přišla zmíněná kanonáda, Dynamo rázem vede 2:0 nu zápasy a v sobotu může ve Varech postoupit do čtvrtfinále.

„Pro Vary to může být poslední zápas sezony, takže to určitě bude nejtěžší zápas z celé série. Ale my se na to připravíme a jedeme to urvat,“ vyhlásil Blümel.

Ten mohl ve čtvrtek v klidu sledovat také koncert elitní pardubické formace Camara - Zohorna - Kousal, která v zápase zaznamenala dohromady 13 bodů, a první dva jmenovaní se seřadili na špičce kanadského bodování play off.

Karlovy Vary vs. Pardubice Online reportáž v sobotu v 17:30

„Ti se hledali, až se našli. Jsou to tři kluci víceméně ve stejném věku, na vrcholu svých kariér. Když je trenér dá do kupy, tak jste viděli sami, co předvedli,“ smekl Blümel.

Energie už ale střádá plány, jak minimálně dnes produktivní útok Dynama zastavit. „Jdeme vyhrát pro Vaška Skuhravého, který odehraje tisící zápas v nejvyšší soutěži. Zaslouží si to,“ řekl kouč Varů Martin Pešout.