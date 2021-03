Postoupí Plzeň, Litvínov, Pardubice a...? U Komety experti tápou

Plzeň - Olomouc

Alois Hadamczik: „Jednoznačně postoupí Plzeň. Celkově má dobré výsledky, zabudovala spoustu mladých hráčů. Líbí se mi její práce.“

Jiří Tlustý: „Olomouc má šanci, má nepříjemný tým a v minulosti Plzeň agresivitou a stylem hry trápili. Nečekám nic jednoznačného, ale musí chytit začátek série. Bude to vyrovnané, byť věřím, že Plzeň postoupí - má Gulaše, Mertla a další hráče, kteří umí zakončit. Třeba Straku. Olomouc se musí vyvarovat vyloučení, protože Plzeň má výborné přesilovky.“

Robert Kysela: „Olomouc se celou sezonu hledá, nemá výkony jako v minulých letech. Plzeň je favorit, dlouhodobě zapracovává spoustu skvělých odchovanců jako Kodýtek, Lang nebo Jiříček. Všichni jsou fyzicky na výši. Mužstvo šlape, Vlasák se Strakou ho umí poskládat. Sice to nebude úplně jednoznačné, protože Olomouc má zejména v defenzivě velkou kvalitu, ale věřím Plzni.“

Vladimír Vůjtek: „Plzeň je jasný favorit, i když v posledních kolech ztrácela. Jenomže nebyla kompletní, chyběl ji Gulaš i Mertl. Kvalita se projeví, jen bek Čerešňák jim bude trochu chybět. Olomouc však bývá nepříjemná venku a je schopna zahrát excelentní zápasy, vyhrála na Spartě i v Třinci. Když se brankáři povede výkon, jsou schopni překvapit.“

Martin Hosták: „Olomoučtí brankáři Konrád s Lukášem sice mají na to, aby zastavili útočnou sílu Plzně, ale upřímně tomu nevěřím. Nejde totiž jen o brankáře, ale o celý tým. Olomouc může sérii jedině ubojovat. Když se semkne a bude hrát obětavě, zároveň si ale nemyslím, že by tím Plzeň zaskočila.“

Hradec Králové - Litvínov

Alois Hadamczik: „Hradec je sice výše postavené mužstvo a také nevyzpytatelné, ale litvínovské výkony šly hodně nahoru, proto není předem vyřazen. Rozhodne momentální forma, série bude hodně vyrovnaná a klidně se může stát, že postoupí Litvínov.“

Jiří Tlustý: „Všichni pasují Hradec do role favorita, ale mně se styl Litvínova líbí. Zvedl se. A i když Hradci fandím, protože za něj hraje můj kamarád Radek Smoleňák, a přeju jim, ať postoupí co nejdál, bude mít velké problémy. Litvínov se semknul a umí vyhrávat. Hradec je ale nepříjemný, nikdo proti nim nechce hrát, ani mě by se to nelíbilo. Je zarputilý ve středním pásmu, na krásu nehraje.“

Robert Kysela: „Favoritem by měl být Hradec, ale Litvínovem by se podle mě mohl stát černým koněm play off. Na postavení v základní části se podepsal nepovedený začátek. Navíc tým podává velice dobré výkony i venku.“

Vladimír Vůjtek: „Hradec hraje skvěle venkovní zápasy, jen jim to v poslední době nejde doma. Litvínov se naopak za poslední období velmi zlepšil, hraje vážně dobře. Bude to boj bez vyloženého favorita.“

Martin Hosták: „Pro mě zůstává jednoznačným favoritem Hradec, vždyť pomýšlel na první čtyřku. Litvínov, který vyhrál šest z posledních sedmi zápasů, nepodcení. A jestli není efektivní styl Hradce příliš nudný? Podívejte, každý trenér má svůj rukopis. Definujte slovo nudný. Ano, existují týmy s atraktivnější a rychlejší hrou, jenže Hradec se snaží hrát účelně a důrazně. To jsou jeho přednosti.“

Pardubice - Karlovy Vary

Alois Hadamczik: „Věřím Pardubicím. Jejich výkony se zlepšily, Richard Král začíná dávat mužstvu svou tvář. Je jen škoda, že do ochozů nemohou diváci, protože v Pardubicích by bylo vyprodáno, protože by byli šestým hráčem na ledě. Majitel klubu pan Dědek je pro mě navíc muž na pravém místě, který tomu zázemí i hokejovému městu dává zase šanci na titul, začal tu práci dělat velmi dobře.“

Jiří Tlustý: „Pardubice budou černým koněm play off, můžou spoustu lidí překvapit. Vary mohou odpovědět rychlostí a fyzickou hrou, to se mi líbí. Mají rychlé útočníky, bleskově otáčí hru, skvěle napadají. S tím můžou mít Pardubice problém.“

Robert Kysela: „Přikláním se k Pardubicím, protože se jim podařilo velice dobře doplnit mužstvo a udržely si výkonnost i po odchodu kluků do Ameriky. Nebýt špatného začátku, tak bojovali o přímý postup. Naopak Vary po odchodu Kašeho šly trošičku dolů. Na druhou stranu je to nevyzpytatelný tým, umí překvapit. Přesto věřím Pardubicím.“

Vladimír Vůjtek: „Favorizuji Pardubice, ale také vím, že karlovarské mužstvo dokáže zaskočit, ukázalo to na Spartě. Teď je situace jiná, Vary šly od Vánoc výkonnostně dolů. Klíčové bude nejspíš to, že Pardubice mají pár hráčů schopných rozhodnout zápas.“

Martin Hosták: „Důležitý bude začátek série, kterou vidím vyrovnanou. Pardubice jsou mírným favoritem, ale jsem zvědavý, jak zvládnou první domácí zápasy. Je čas, aby se ukázali Kosticyn a Barulin, zatím byli nepřesvědčiví. Vary hrají aktivně, rychle obrací hru, to jim v play off může přinést ovoce.“

Alois Hadamczik: „Kometa je v play off nevyzpytatelná, ale Vítkovice teď měly dobrou výkonnost. Věřím, že postoupí Brno. Má rozdílové hráče jako Holík, Mueller nebo Zaťovič. Ti mohou hrát v sérii obrovskou roli.“

Jiří Tlustý: „Brno má strašně kvalitní tým, víme, jak jejich útok umí hrozit v přesilovkách. Na to si musí dát Vítkovice pozor. Kometa se zvedla a určitě má šanci přejít přes předkolo, stejně tak se ale zlepšily Vítkovice, které na začátku sezony předváděly nekvalitní výkony. Jen si říkám, když budou Kometu tlačit, aby je nezabily brněnské rychlé protiútoky. Bude to skvělá série, i pro diváka.“

Robert Kysela: „Důležité bude, jestli nastoupí Lakatoš. Je to otevřené, nedovolím si nikoho favorizovat. Kometa mě letos zklamala, Vítkovice na začátku špatný, ale poslední zápasy je to paralela s Litvínovem. Bude to 3:2 na zápasy pro kohokoli.“

Vladimír Vůjtek: „Vítkovice neuhrály v play off proti Kometě moc zápasů, ale poslední kola se zvedly, hrají parádně a dostaly se o mnoho výš. Jenže kdo ví, jak to teď bude s Lakatošem a co vím, nebude chytat ani gólman Svoboda. To Kometa nehraje tak dobře jako poslední roky. V této sérii necítím jasného favorita.“

Martin Hosták: „Pokud chtějí Vítkovice uspět, musí předvést kolektivní výkon, hrát disciplinovaně, protože Kometa předváděla fantastické přesilovky a kluci na ní mají velkou formu. To bude klíč k úspěchu. Brno nehrálo skvěle, ale zlepšuje se. Podle mě bude záležet, co mu Vítkovice dovolí.“