ONLINE: Startuje předkolo. Hradec hostí Litvínov, Plzeň přivítá Olomouc

Hradec Kr. - Litvínov, od 17:00

Nevyzpytatelní soupeři. Hradec v poslední době neumí hrát domácí zápasy, kterých v sezoně prohrál hned jedenáct. Mohou se však opřít o výborného Marka Mazance, který miluje vyřazovací zápasy a ví, jak chutná titul.

Litvínov zažívá skvělé období. Vyhrává, rozjely se opory Hübl, Lukeš, Jarůšek, k produktivitě přispívají i útočně ladění beci Irving se Ščotkou, v brance má jistého Godlu.



Plzeň - Olomouc, od 17:30

Souboj pátého s dvanáctým a také duel soupeřů, kteří se potkali v posledním kole základní části. Olomouc v neděli od Plzně utržila hrozivý debakl 1:9 a jeden z koučů Jan Tomajko přemítal: „Není to dobré, do play off bych si přál raději někoho jiného.“ Západočechy si nepřál už proto, že Olomouc je dokázala porazit letos jen jednou až v prodloužení. Navíc se jim vracejí opory Milan Gulaš s prvním centrem Tomášem Mertlem a budou údernější, než byli v zápasech po Novém roce.

Vítkovice - Kometa, od 17:30

Máme tu play off a jestli jej někdo v posledních letech uměl, byla to Kometa. Brňané zvládali načasovat formu i hru, to potvrzovali s koncem základní části. Na Vítkovice si ve vyřazovacím systému dlouhodobě věří. Ostravský celek šlapal až do posledního kola, teď je však otázkou, co s ním provede klíčová absence útočníka Dominika Lakatoše, který odkráčel z utkání proti Liberci s poraněným kolenem a za doprovodu masérů.

Pardubice - Karlovy Vary, od 19:00

Odborníci se nemohou shodnout, kdo z této série postoupí. Jedni poukazují na vyváženost pardubického kádru, dobré výsledky z dlouhodobé části i skvělé trenérské vedení Východočechů, které mají v Richardu Královi. Karlovy Vary ztratily bez zámořských opor glanc, ale opírají se o výkony útočníka Jakuba Fleka i v pohodě chytajícího brankáře Novotného, jenž díky skvělé hře hokejkou může působit jako třetí obránce. Vzájemná bilance ze základní části je vyrovnaná stejně jako výsledky.