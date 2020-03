Teď teprve jde o všechno. Pardubice můžou spadnout

Dnešní klání od 18 hodin na ledě DRFG Areny bude však pro Dynamo teprve zápasem o všechno. Může se totiž klidně stát, že na cestě domů už nebude extraligové...



„Je to na palici. Mohli jsme to mít hotové už před dvěma zápasy, skončit to mohlo i doma proti Spartě (1:2 po prodloužení)... Snad to zachráníme teď v Brně,“ doufal po posledním domácím utkání brankář Dynama Pavel Kantor.

Pravda, šance, že Pardubice spadnou, je poměrně malá. Vzhledem k tomu, že se v závěrečném extraligovém kole bude řezat poslední Kladno s předposledním Litvínovem (oba 60 bodů), stačí dvanáctému Dynamu (61 bodů) k záchraně „pouhá“ remíza. Navíc venku prohrálo za 0 naposledy v půli ledna.



„Jsem strašně rád, že do posledního zápasu jdeme s tím, že máme všechno ve svých rukách. Rozhodne hlavně náš výkon, to, jak budeme agresivní a připravení. Nemusíme na nikoho spoléhat a uhrát si to sami,“ těší pardubického srdcaře Tomáše Rolinka, jenž je jedním z hlavních důvodů pardubického vzestupu. Vzhledem k současné atmosféře v domácí soutěži, kdy například Karlovy Vary v minulém kole poslaly do Vítkovic bojovat juniory, dostaly výprask 2:8 a de facto ostravský celek zachránily, fanoušci řeší ještě jiný scénář.

Když Kladno vyhraje v prodloužení a Pardubice zápas na Kometě nezvládnou ani za bod, jdou dolů...



„Osobně si myslím, že kamarádský triumvirát Tomáš Plekanec-Jaromír Jágr-Jiří Šlégr si to bohužel domluví na úkor Pardubic. Přeci nemůžou nechat Jágra padnout, ostatně jsem viděl, že ho tlačili i rozhodčí,“ uvažuje v diskuzi na iDNES.cz čtenář Karel Čmelák.

Příznivci Dynama zase vyzdvihují přátelské vazby na majitele Komety Libora Zábranského, který v Pardubicích strávil část kariéry a přece by nešel „proti svým“.

Samotní hráči samozřejmě nic takového neřeší, ti se soustředí jen sami na sebe.

„Na tuhle situaci se ale nedá připravit, i když už podobných utkání máme za sebou tolik. Je to prostě znovu o všechno, budeme hrát na krev, abychom se na konci mohli na sebe podívat do zrcadla a říct, že jsme tam nechali maximum a vyhráli,“ říká Rolinek.

V Brně bude snad již tradičně pardubické hokejisty podporovat plný hostující kotel. Fanoušci jej celý vyprodali. „Jsou fantastičtí. Mám radost, že nás podporují i v těchto těžkých chvílích a chodí v hojném počtu. V posledních utkáních vytvořili skvělou atmosféru, která i nám o mnoho zvedne náladu,“ děkuje Rolinek, jenž nedávno oslavil své čtyřicáté narozeniny.