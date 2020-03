Ať se rok 2002 opakuje, přeje si Trávníček před existenčním bojem

„Takhle těžká utkání už mám za sebou. V roce 2002 jsme hráli zrovna na Kladně taky poslední zápas o všechno a zvládli jsme to. Doufám, že to bude stejné,“ modlí se dříč Vervy. Teď se padá přímo a doma hraje Litvínov – dnes od šesti večer.



Co vás napadne při vzpomínce na zápas z roku 2002?

Že bych chtěl, aby se opakoval výsledek 2:1, ale úplně ne ten průběh; 50 minut jsme nevyjeli ze třetiny, pak se nám povedlo dát jeden gól, co jsme potřebovali. A do prázdné brány druhý. V průběhu zápasu jsme si prošli hodně těžkými chvílemi.

ONLINE: Litvínov vs. Kladno podrobná reportáž od 18:00

Honí se vám hlavou, o co může Litvínov v případě neúspěchu s Kladnem přijít?

Na to ani nechci pomyslet. Uvědomuju si to dobře. Ale u těch myšlenek nechci zůstávat.

Takže jste před zápasem o všechno spíš pozitivně naladěný?

Myslet pozitivně, to je módní přístup nové doby. Ale nemyslím, že je to v tom. Víme, že to nebude snadné, že to bude bitva až do konce, že musíme být nachystaní. Na nějaké pozitivní myšlení tady nemá místo.

Dá se vůbec takové stresující utkání, které vás čeká, užít?

No jasně, dá. Rozhodně to bude skvělý zápas, fanoušci litvínovský stadion bezpochyby zaplní úplně do posledního místečka. Až v průběhu zápasu nám dojde, že atmosféra bude ojedinělá.

V baráži v roce 2018 jste v zápase s Jihlavou také měli na kahánku, nakonec jste z 1:2 otočili na 3:2 a vykročili k záchraně. Litvínovští fanoušci vás tenkrát hnali snad víc než v soubojích o titul, atmosféra byla nezapomenutelná.

Ta třetí třetina tehdy byla neskutečná. Věděli jsme, že když prohrajeme, je konec. A šli jsme do 3. třetiny s tím, že musíme dát dva góly. Povedlo se, atmosféra byla vynikající, teď to bude něco podobného.

Jaký čekáte vývoj zápasu?

Můj názor je, že to bude spíš opatrnější utkání, ale stejně tak to může být 4:0 pro někoho. Těžko říct. Scénářů je hodně, uvidíme.

V předposledním kole extraligy v Olomouci, kde jste mohli v předstihu stvrdit záchranu, jste působili zakřiknutě. Je to pro vás varování?

Tam se na nás nervozita podepsala, i když jsme neměli být z čeho nervózní oproti tomu zápasu, co nás čeká s Kladnem. Ale od vědomí, že jsme to mohli ukončit tam, jsme se nedokázali oprostit.

Vnímáte, jak situací v Litvínově žijí fanoušci a lidé ve městě?

Naštěstí po tréninku sednu do auta, jedu domů do Děčína, nepohybuju se v tom. Snažím se od toho držet dál, udělat si kolem sebe bublinu. V den zápasu hodím ráno děti do školy, přijedu na rozbruslení a připravím se na utkání jako vždy.

Budete sledovat, jak se vyvíjí duel v Brně, kde hrají taky sestupem ohrožené Pardubice?

Vůbec! Já budu hlavou v našem zápase a nic jiného mě nebude zajímat.

Chystáte v kabině nějaký proslov, jakožto jeden z tahounů a nejzkušenějších hráčů?

Tohle je tak očividné, o co jde, že speciální proslovy nejsou potřeba. Něco si v kabině řekneme, ale každý ví od chvíle, co jsme si sedli v Olomouci do autobusu, o čem ten náš poslední zápas bude.