Říha před bitvou o extraligu: Na širokém hřišti nemusí Jágr stíhat

„Na to nemůžu koukat. Odehrál jsem tam dobrou sezonu, ale teď je Kladno soupeř a připravím se na něj jako na jakýkoli jiný tým,“ přesvědčuje se zadák Litvínova, s nímž si to Kladno rozdá o udržení. „Doufám, že s dobrým koncem pro nás.“



ONLINE: Litvínov vs. Kladno podrobná reportáž od 18:00

Záchranářské grandfinále hostí litvínovský zimák, v tom vidí Říha plus. „Přijde plno lidí, potáhnou nás, pomůžou,“ míní. I širší kluziště oproti tomu kladenskému může být výhoda. „Možná Jarda nebude tolik stíhat,“ rozesmál se Říha, když zmínil hrajícího majitele Rytířů a ikonického veterána Jaromíra Jágra. „Nevím, co na nás vymýšlí, a ani to vědět nechci. Soustředíme se sami na sebe. Do problému jsme se dostali sami, sami se z něj musíme vyhrabat. Je to zápas o všechno, každý ze sebe musí dostat úplně všechno. Nikdo nechce, aby to dopadlo špatně. Máme skvělou partu, držíme jeden druhého, hecujeme se, to je důležité.“



Divácký doping mohl Litvínov ztratit, kdyby vláda kvůli koronaviru zakázala hromadné akce. Nestalo se. „Já to beru jako chřipku, zbytečně moc se o tom píše. Pak jsou lidi vystrašení a ani si nemůžu koupit jídlo v krámu, protože je všechno vyprodané,“ štve Říhu. „Nikdo by nechtěl hrát bez publika, jedině dobře, že bude vyprodáno.“

Přesilovky, oslabení, přečíslení, náplň včerejšího tréninku Vervy. Na nervozitu nebyl čas. „Ta lehká přijde v zápase, ale nesmíme si to připustit. Musíme hrát jako o titul. A hlavně se z toho neposrat,“ vzal si k srdci litvínovské motto z dílny legendy Ivana Hlinky.