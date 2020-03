Šlégr před bitvou o všechno: S Jágrem teď nejsme kamarádi, ale soupeři

Jak vnímáte vaši situaci?

Asi nikdo neočekával, že se bude rozhodovat v úplně posledním zápase. Pro hokejistu to je utkání, na které si bude pamatovat na věky věků, jak se říká. Bude to mít určitě větší náboj, než když se hraje sedmý zápas o titul. Protože tam je to příjemná věc, člověk může získat něco navíc, nějakou trofej, tady může ztratit. Určitě si myslím, že obě mužstva k tomu tak přistoupí, diváci taky. Můžeme očekávat, že bude zajímavá atmosféra.

Pokud by váš Litvínov prohrál, co může ztratit kromě extraligy?

Nebudeme k tomu takhle přihlížet. Hodnotit budeme, až zápas skončí. Jedeme do něj s tím, že chceme vyhrát.

Vyhlásil jste pro hráče speciální motivaci?

Už jsem několikrát od hráčů slyšel, že motivací je zabránit sestupu. To je pro každého hráče – a z obou mužstev – obrovský hnací motor. Záchrana je zásadní motivace, větší být nemůže. Když to řeknu lidově, kluci hrají o svůj chleba.

Jaromíra Jágra znáte dokonale. Jak on teď působí své Kladno?

Jak ho znám, myslím, že bude mluvit hodně podobně jako já. Protože jsme si prožili v hokejové kariéře dobré i špatné věci. A v těch špatných věcech poznáte charakter člověka asi víc, než když to jde. Teď se musí kluci dát do kupy, semknout se a obětovat tomu každé střídání, které budou na ledě.

Berete to jako souboj Šlégr versus Jágr?

Určitě ne. Tohle je zbytečně vytvořené. Je to souboj mezi tradičními kluby. Nesmíme zapomínat ani na Pardubice. Vůbec bych do toho nepletl, jestli to je Šlégr versus Jágr, to je bezpředmětné, já na ledě nejsem. Nemůžu to nikterak přímo ovlivnit, Jarda jo.

Ale jste kamarádi.

Dobře se to čte, chápu lidi, že na to budou nahlížet tak, že jsme kamarádi. Ale o tom to teď není. Teď kamarádi nejsme, jsme soupeři. Jarda má výhodu, že to může bezprostředně ovlivnit z ledu, já bohužel ne. Já můžu s klukama jen mluvit, říct jim, co povídám vám.

Na střídačku sestoupíte?

Nebylo by to vhodné. V dění nějakým způsobem budu. Ale máme trenérský tým, hlavního kouče a dostatečný počet asistentů. Nechám to na nich.

Litvínov - Kladno Sledujte v pátek od 18 hodin online.

Jak se cítíte? Nervozita je na vás vidět.

Logicky. Kdybych nebyl nervózní, tak nejsem k sobě upřímný. Mně na tom samozřejmě záleží a myslím si, že nejsem sám, komu na tom záleží. Zápas bude mít velký náboj, spoustu adrenalinu a uvidíme, jak dopadne.

Máte nějaký rituál, kterým se uklidňujete?

Kdybych hrál, budu se koukat na video, představovat si soupeře. Ale nehraju. Jsem dostatečně namotivovaný, jenže z pozice ve vedení klubu budu v daný moment taky jen divák. Ovlivnit to nemůžu.