Úleva pro extraligu. Bez diváků by trpěly klubové kasy, hlavně na Spartě

„Neumím si představit, že by se hrálo bez diváků. Prostě neumím,“ odpověděl po úterní partii s Pardubicemi sparťanský trenér Miloslav Hořava. Měl však na mysli zejména sportovní aspekt, kdy by se vrchol základní části (a kdo ví, zda i play off) musel odehrát v mrtvé atmosféře.

Jen si představte páteční střetnutí Sparty s Olomoucí před pustými tribunami obrovské O 2 arény. Rozlehlým prostorem rezonují jen výkřiky hráčů, dunění mantinelů a škrábání bruslí o led. Zkrátka tréninkové kulisy ostrého utkání 52. kola extraligy.

„Těžko říct, jaké by to bylo. Před úplně prázdným stadionem jsem hrál naposledy možná tak v dorostu nebo juniorech,“ nedokázal odhadnout ani pardubický gólman Pavel Kantor, jehož tým hostuje v pátek na zaplněném brněnském stadionu.



Ale zpět ke Spartě. Ta převzala právě po Pardubicích a Brnu titul nejnavštěvovanějšího klubu - od sezony 2016/17 nechodí na žádný jiný stadion v průměru víc diváků než do O 2 arény. Díky fanouškovským kampaním, zápasové show i bezkonkurenční kapacitě vytáhla Sparta svůj domácí průměr v této sezoně na 10 406 diváků (údaj před pátečním duelem s Olomoucí).

Škraloupem v minulých letech býval z finančního hlediska bleskový konec klubu v play off, které spolehlivě zaplní arénu a generuje několikanásobně vyšší zisky než zápasy základní části. A když už se nyní Sparta pohybuje v horních patrech tabulky a má slibné vyhlídky do play off, zahrozil koronavirus.

Prevence proti němu už zbavila diváků blížící se Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Ve sféře hokeje bylo zrušeno několik menších mezinárodních turnajů, ligové zápasy se hrají bez diváků ve Švýcarsku, které už přitom za dva měsíce hostí mistrovství světa.

Česká Bezpečnostní rada ale ve středu rozhodla - není důvod v současnosti dál omezovat sportovní, kulturní či jiné hromadné akce. „Jsme pochopitelně rádi, že fanoušci o vyvrcholení jednoho z nejdramatičtějších a současně nejnavštěvovanějšího ročníku extraligy v dějinách nepřijdou,“ vyjádřil úlevné stanovisko hokejového svazu jeho mluvčí Zdeněk Zikmund.

Zajedno s ním byl i Josef Řezníček, ředitel extraligy, který v rozhovoru pro ČTK také zmínil, že případná omezení hrozila v několika podobách. „Slyšeli jsme něco o pěti tisících diváků, což by bylo limitující jen pro některé kluby. Zejména ale pro Spartu s její kapacitou. Ostatní by se s tím nějak popasovali,“ zmínil sparťanské specifikum Řezníček.

Uzavřením tribun by navíc Sparta přišla o spoustu peněz, divácký zákaz na pátečním střetnutí s Olomoucí by klub podle informací iDNES.cz stál víc než milion korun. V play off by pak byla rána ještě bolestivější - ztráta z každého zápasu, na který by dorazilo kolem 15 tisíc lidí (a vstupné by bylo vyšší), by činila zhruba čtyři miliony korun.