Bez diváků. Otázky a odpovědi okolo Světového poháru v Novém Městě

Jak koronavir (ne)mění sportovní akce v Česku i v zahraničí Bezpečnostní rada státu v pondělí rozhodla, že Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude od čtvrtka do neděle bez diváků. V běžném režimu se v úterý odehraje 51. kolo hokejové extraligy. Vedení soutěže vydalo několik doporučení klubům, například by měly zajistit dezinfekční prostředky na mytí rukou do kabin a vlastní nesdílené lahve a ručníky. Ve středu bude Bezpečnostní rada státu řešit další sportovní akce s větším počtem diváků. Ve fotbalové lize se v neděli hraje mimo jiné derby Slavia - Sparta, na které by mohlo dorazit 20 tisíc fanoušků. „Budeme postupovat dle doporučení a nařízení příslušných státních orgánů a reagovat na aktuální vývoj situace,“ oznámila Ligová fotbalová asociace. Víkendová Grand Prix Brno moderních gymnastek bude bez reprezentantek Ruska, které kvůli koronaviru ruší své výjezdy nejméně do půlky dubna. „Účast odřekly také Rumunky, uvažoval o ní izraelský tým, který přijede po ujištění, že do Brna není přihlášen italský tým,“ řekla předsedkyně svazu Blanka Mlejnková.

A jaká je situace v zahraničí? Kvůli obavám z šíření koronaviru se bez diváků uskutečnila například odveta 2. kola fotbalové Evropské ligy Inter Milán - Ludogorec Razgrad v Itálii nebo všechny víkendové zápasy nejvyšších švýcarských fotbalových a hokejových soutěží. Původně se za zavřenými dveřmi mělo uskutečnit i několik utkání italské fotbalové ligy, ale kluby nakonec daly přednost jejich odložení. Bez účasti diváků by mělo být i březnové finále Světového poháru ve sjezdovém lyžování v Cortině d’Ampezzo nebo tenisová kvalifikace Davisova poháru mezi Japonskem a Ekvádorem. Úplně zrušená je nově březnová Velká cena Thajska silničních motocyklů. Tamtéž nebudou cestovat ani golfistky na elitní turnaj LPGA. Naopak bez omezení se odehraje středeční odvetný zápas semifinále Italského fotbalového poháru mezi Juventusem a AC Milán. S dodržením původního harmonogramu počítá též evropská unie UEFA v případě fotbalového mistrovství Evropy. Podle plánu by se koncem března měla odehrát i baráž o zbývající volná místa na šampionátu, jenž se bude v létě premiérově konat ve dvanácti zemích. „Jsme v kontaktu s odpovědnými mezinárodními organizacemi i úřady jednotlivých zemí a zatím není jediný důvod, abychom v naplánované termínové listině něco měnili,“ citovala agentura Reuters prohlášení UEFA. Naopak epidemie ohrožuje konání hokejového mistrovství světa. ČTK