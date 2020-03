Hamza o poháru bez diváků: Škoda bude mezi 40 a 50 miliony

Počítal jste i s takovou verzí?

V mé pozici musí člověk počítat s každou verzí. Do včerejšího (nedělního) oběda jsem si myslel, že všechno zvládneme uspořádat v plném rozsahu. Jenže potom, když se objevily první tři případy koronaviru v Česku, jsem musel to myšlení trochu přehodit.

Bylo vám ze strany vlády a Bezpečnostní rady státu dopředu naznačeno, jaký patrně verdikt bude?

Tak momentálně jediné, co víme, je vyjádření Bezpečnostní rady, jak zaznělo v televizi. Teprve musíme počkat na písemné vyjádření od státu a až pak se k celé situaci můžeme postavit tak, jak je potřeba. Bude to i o jednání o kompenzacích se státem, protože škoda je veliká.

Jak velká?

Rozpočet akce je plus minus 70 milionů korun, přičemž my máme všechno hotové, takže už nemáme v této fázi kde ty peníze ušetřit. Pokud se závody pojedou, i když bez diváků, ta škoda se sice sníží, ale stále bude někde mezi 40 a 50 miliony.

Což měly být příjmy ze vstupného?

Jednak a pak některé další obchodní příjmy, které už nemáme jak nahradit, plus předpokládaná dotace na pořádání velkých akcí od ministerstva.

Kterou byste ale měli obdržet, jestliže se akce uskuteční, ne?

Doufám. Musíme vyčkat na oficiální rozhodnutí - a pak zahájit racionální jednání se státem o kompenzacích.

Zůstanou aspoň zisky z marketingových a televizních práv.

Ano, to je ten zbytek z pokrytí rozpočtu. Tím se ta ztráta sníží.

Máte už připravený „návod“ co dělat pro diváky, kteří si koupili vstupenku? Bude ji například možné převést na Světový pohár v příštím roce?

Určitě se k tomu postavíme čelem, ale opět to začneme řešit až ve chvíli, kdy dostaneme oficiální rozhodnutí státu. Předpokládám, že se s námi někdo spojí. Vstupenky vyřešíme, ale bude to v horizontu měsíce, nestihneme to během tohoto týdne.

Chystáte i některá bezpečnostní opatření v souvislosti s výpravami, které do Nového Města dorazí? Jsou mezi nimi i biatlonisté Itálie nebo Číny.

Připravili jsme se na to, jsme ve styku s místní nemocnicí, takže vyřešíme vše, aby to proběhlo v souladu se zákonem a abychom rizika pokryli. Existují samozřejmě i vyšší principy, než je biatlon. Jestli se takhle stát rozhodl, respektujeme to.

Například italský tým bude bydlet sám v hotelu?

Většinou bydlí jednotlivé týmy samy a mají pro tým pronajatý celý penzion.

Předpokládám, že v areálu je už vše, včetně tribun, dobudované a nachystané.

Ano, všechno je tu hotové. Tribuny se stavěly tři měsíce. Je navařené jídlo, nachystaný catering, který se nevyužije, i to něco stálo. Naopak ztráty ještě narostou, protože budeme muset areál daleko víc hlídat, aby se sem lidé nedostali a abychom za to ještě nedostali pokutu.

Takže najmete bezpečnostní službu?

Také to budeme řešit.