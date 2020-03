Přijdeme o nejlepší atmosféru, říká Bö. Rozhodnutí kritizují Fourcade i Češi

Všichni se těšili.



Asi neexistuje biatlonista, který by to v Novém Městě neměl rád.

Ten důvod je jediný a je obecně známý – frenetické publikum, které do Vysočina Areny každoročně míří.

Letos nezamíří.

V pondělí o tom rozhodla Bezpečnostní rada státu, když fanouškům vstup do arény zakázala.

Že to závodníky mrzí, je pochopitelné. Třeba Tarjeie Böa, staršího z bratrské dvojice biatlonistů.

Norský biatlonista Johannes Bö.

„Divácká atmosféra je v Novém Městě nejlepší v celém Světovém poháru. Často tam neslyšíme ani vlastní dech, když přijíždíme na střelbu,“ popisoval Nor, o jak skvělý zážitek biatlonisté tentokrát přijdou.

„Je to velká rána. Přijet do Nového Města, kde nebudou fanoušci? Vždycky jich na tribunách i podél tratí byly desetitisíce, díky tomu si tamní Světový pohár vybudoval obrovské renomé,“ řekl pro norský list VG jeho mladší bratr Johannes Thingnes Bö.

„Na druhou stranu, dovedu pochopit důvody, proč české úřady takhle rozhodly v době, kdy země má první případy nákazy. Člověk si pak uvědomí, jak vážná věc to je, když se k podobným rozhodnutím přistupuje.“

S tím ale spousta dalších biatlonistů nesouhlasí.

Smutná situace

„Úplně k tomu pochopení nemám, protože dokud v České republice nezavřeme letiště, které nám odbaví tak 50, 60 tisíc cestujících z různých koutů světa denně, kteří se navíc potkají se všemi zaměstnanci letiště, personálem, palubním personálem, kteří zase odejdou po práci domů, tak mi to rozhodnutí přijde jako hodně nešťastné,“ řekl pro iDNES.cz Michal Šlesingr, který v Novém Městě na Moravě uzavře svou bohatou sportovní kariéru.

A pokračoval: „Abych řekl pravdu, teď se mi do Nového Města ani moc nechce. V nadsázce jsem manželce řekl, že v biatlonu budu končit podobně, jako jsem v něm začínal. Kdysi dávno totiž taky na závody u nás nikdo moc koukat nejezdil, bude to takový návrat ke kořenům. Je to smutná situace.“

L'incohérence continue avec le #COVID19 ... Les fans tchèques ne pourront pas assister aux épreuves alors qu'il n'y a aucun souci pour que la caravane du biathlon se rende la bas alors que nous étions tous en Italie il y a seulement 7 jours.... https://t.co/VDts1DCT2r — Martin Fourcade (@martinfkde) March 2, 2020

Podobný názor jako Šlesingr má i další eso biatlonového světa – první muž Světového poháru Martin Fourcade.

„Nekonzistentnost kolem koronaviru pokračuje. Fanoušci na závody nemůžou, ale že do Nového Města přijede celá biatlonová karavana, která před necelými čtrnácti dny byla v Itálii, tak to není problém,“ rozčiluje se slavný Francouz na Twitteru.

Nelibě nese rozhodnutí Bezpečnostní rady státu Michal Krčmář.

Ten krátce poté, co rada rozhodla o konání Světového poháru v Novém Městě bez diváků, pověsil na Instagram fotku arény s prázdnými a zaplněnými tribunami.

„Snažím se pochopit a přijmout rozhodnutí vlády... zatím se mi to nepovedlo. Také se snažím najít nějaké přirovnání, které vystihne závodění v NMNM bez fanoušků... a našel: bude to jako sex bez orgasmu!“ připsal k fotografii Krčmář.

„Sex bez orgasmu a druhé osoby,“ připsala mu k příspěvku Eva Kristejn Puskarčíková.

Norové nakupovali v Německu

Panika šířící se Českem v některých supermarketech způsobila nedostatek zboží. Proto třeba norský tým musel nakupovat suroviny v Německu.

Z ubytování v Novém Městě dostali Norové informaci, že některé potraviny jsou v Česku beznadějně vyprodané a ať si zásoby nakoupí jinde.

„Volali nám z našeho ubytování v Novém Městě, ať si přivezeme vlastní mouku, těstoviny a rýži. Z informace vyplývalo, že jsou prázdné obchody, protože lidé toto zboží vykoupili,“ prozradil manažer norské reprezentace Per Arne Botnan listu VG.

Stále Johnsen, jeden z norských kuchařů, tak propočítal, kolik surovin bude pro všechny závodníky i doprovodný personál potřeba a seznam odeslal šéfovi ženské reprezentace Patricku Obereggerovi, který zmíněné zboží nakoupil v Mnichově.