PROGRAM: Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě v roce 2020

Závody v Novém Městě se tradičně těší velké divácké oblibě, takže i při šesté zastávce Světového poháru v Česku lze očekávat, že Markétu Davidovou, Veroniku Vítkovou, Ondřeje Moravce nebo Michala Šlesingra, který možná právě na Vysočině uspořádá rozlučku s kariérou, poženou vpřed plné tribuny.

Cena jednodenních vstupenek začíná na 250 korunách, permanentka na všechny tři dny do nejlepších sektorů stojí 2400 korun.

Organizátoři rozdělili hlediště na pět sektorů, do kterých je možné zakoupit jak jednodenní vstupenky, tak permanentky na všechny závody.

V prodeji jsou také vstupenky na místa podél trati, úseky bez velkoplošných obrazovek budou přístupné zdarma. Děti do výšky 120 cm s doprovodem budou mít vstup za korunu. Vstupenky lze zakoupit ZDE.

Podrobný rozpis závodů, plán areálu, informace o vstupenkách, parkování, ubytování a diváckém programu nabízejí oficiální stránky závodů.

Světový pohár se na Vysočině objeví premiérově v březnovém termínu, a to týden po světovém šampionátu v Anterselvě. „Zájem je dost velký, jsme zase mile překvapeni,“ pochvaluje si předseda svazu Jiří Hamza, který doufá, že příští rok v září uspěje Nové Město na Moravě s kandidaturou na pořádání MS v roce 2024 nebo 2025. „Nevyužít domácí led, jak by řekli hokejisté, by byla velká chyba,“ uvedl Hamza.

Před rokem v Novém Městě nejlepší výsledek z českých reprezentantů zaznamenal Ondřej Moravec, který skončil osmý v závodě s hromadným startem. Všechny tři individuální klání si tehdy podmanil Johannes Thingnes Bö z Norska.